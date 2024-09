Ligue des champions: retour en grande pompe pour Monaco, qui reçoit Barcelone

Près de six ans après sa dernière sortie ratée en Ligue des champions, Monaco, vice-champion de France en titre, renoue, ce jeudi soir au Stade Louis-II, avec la prestigieuse compétition par un choc contre l'éternel FC Barcelone.

Les supporteurs monégasques se souviennent encore de la dernière en Ligue des champions, lors de cette ubuesque saison 2028-2019. Celle qui avait vu Leonardo Jardim, champion de France 2017 et demi-finaliste de la C1 contre la Juventus Turin la même saison, se faire remplacer par Thierry Henry dès le mois d'octobre. Avant de revenir, à la demande du président milliardaire russe Dmitry Rybolovlev, à la tête de l'équipe au cœur de l'hiver pour éviter la relégation.

A cette époque, on était bien loin de la +hype+ Thierry Henry, qui a soufflé sur le tournoi de football olympique cet été. A cette époque, le jeune retraité de 41 ans n'avait jamais su se départir de son statut d'ancien grand joueur pour organiser un collectif cohérent.

Monaco avait donc traversé la compétition comme un zombie: cinq défaites et un petit nul à Bruges. Le dernier match du club de la Principauté, le 18 décembre 2018, s'est soldé par une défaite à domicile contre le Borussia Dortmund (0-2), alors entraîné par Lucien Favre.

Et comme la saison précédente n'avait pas été bien meilleure (deux nuls, quatre défaites en phase de poule de cette même C1), Monaco reste désormais sur une série en cours de 14 rencontres sans victoire, dont 11 défaites. Depuis un quart de finale retour contre Dortmund (3-1), le 19 avril 2017, au cours duquel Kylian Mbappé avait confirmé son éclosion.

"Tout Monaco attend ce match"

Le joueur de Monaco Eliesse Ben Seghir lors du match de L1 contre Lens au stade Louis II de Monaco le 1er septembre 2024. AFP/Archives

C'était il y a une éternité. Depuis, Barcelone a, lui aussi, connu bien des tourmentes. Mais l'ère post-Lionel Messi est toutefois restée riche sur le plan sportif. Le club catalan n'a jamais quitté le haut de l'affiche. Il est, avec le Real Madrid, le club ayant participé le plus souvent à la phase de poule (désormais appelée phase de Ligue) depuis la mise en place du format qui prévalait de 1992-1993 jusqu'à la saison dernière, soit 29 campagnes.

Barcelone est le club qui a remporté le plus de points dans la compétition derrière le Real (342 contre 354) et même la meilleure attaque de l'histoire depuis 1992, toujours derrière le Real (358 buts, contre 403).

C'est donc un mastodonte européen qui se déplace au Stade Louis-II. D'autant plus que la formation du nouvel entraîneur Hansi Flick a très bien débuté la saison. Après la gifle reçue contre... Monaco (3-0), lors du Trophée Gamper -qui marque traditionnellement le début de saison du Barça à domicile-, les Catalans et leur jeune star Lamine Yamal, 17 ans et sacré champion d'Europe cet été avec la Roja, ont remporté leur cinq premières journées en Liga.

"C'est très fort ce qu'ils font, reconnaît le capitaine monégasque Denis Zakaria. Quant à Yamal, il m'impressionne pour son âge. Mais je suis sûr qu'on peut leur poser des problèmes."

L'attaquant du FC Barcelone Lamine Yamal à l'entraînement, le 18 septembre 2024 AFP

Avec 17 buts inscrits (dont 4 pour Lewandowski, 3 pour Olmo, Raphina et Yamal, 2 pour Pedri), les +Blaugrana+ ont déjà montré leur force de frappe. D'ailleurs, dimanche dernier, Gérone, pourtant également qualifié pour la Ligue des champions cette saison, n'a pas vu le jour à domicile (4-1).

Pour son grand retour dans la compétition, Monaco sait donc a quoi s'attendre. "Mais il n'y a pas besoin de motiver mes joueurs pour ce genre de match, conclut l'entraîneur monégasque Adi Hütter. Tout Monaco attend ce match. On va jouer une des meilleures équipes du monde, qui est en très grande forme. Mais on veut jouer ce match. Tactiquement, mentalement, physiquement mes joueurs seront prêts."