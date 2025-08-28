Ligue des champions: tirage relevé pour le PSG qui hérite notamment du Barça et du Bayern

Le
28 Aoû. 2025 à 16h53 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Zlatan Ibrahimovic lors du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions, le 28 août 2025 à Monaco

Zlatan Ibrahimovic lors du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions, le 28 août 2025 à Monaco

AFP
Frederic DIDES
Partager 2 minutes de lecture

Un tirage relevé pour le champion d'Europe. Le Paris Saint-Germain affrontera notamment le Barça, le Bayern Munich ou encore Tottenham lors de la phase de ligue de la Ligue des champions, première étape à franchir s'il veut conserver son titre.

Selon ce tirage au sort effectué jeudi à Monaco, Marseille, qui retrouve la C1 après trois ans d'absence, aura aussi fort à faire face au Real Madrid et Liverpool. Dernier club français engagé, l'AS Monaco se frottera également au Real de Kylian Mbappé, ainsi qu'à Manchester City et à la Juventus.

Introduite la saison passée, la nouvelle formule de la plus prestigieuse des compétitions va offrir, comme l'an passé, des affiches entre géants européens dès la phase de ligue parmi lesquelles Real Madrid-Manchester City, Inter Milan-Liverpool et Arsenal-Bayern Munich.

Le PSG, que son entraineur Luis Enrique enjoint à "marquer l'histoire" et à se forger "une dynastie" en allant chercher une deuxième Ligue des champions d'affilée, devra pour cela s'extirper de la phase de ligue face à des adversaires au niveau homogène.

Outre le déplacement à Barcelone et les réceptions du Bayern et de Tottenham, Paris recevra un autre club anglais, Newcastle, déjà croisé la saison passée, et l'Atalanta Bergame. Il ira à Leverkusen, à Lisbonne (Sporting Portugal) et à l'Athletic Bilbao: un tirage peu clément, mais surmontable pour le PSG, devenu avec son titre l'équipe à abattre.

Marseille, pour son retour en Ligue des champions, peut également espérer voir la phase finale de la C1, malgré quatre confrontations face à des cadors européens, avec les récéptions de Liverpool, de l'Ajax Amsterdam et de Newcastle et un déplacement au Bernabeu du Real Madrid.

L'OM pourrait glaner les points nécessaires à sa qualification face à l'Atalanta, affaiblie par le départ de son emblématique entraineur Gian Piero Gasperini à l'intersaison, le Sporting Portugal et les deux clubs belges de Bruges et de l'Union Saint-Gilloise.

La mission parait beaucoup plus ardue pour Monaco, placée dans le chapeau 4 et qui affrontera le Real, Manchester City, Tottenham et la Juventus, puis Galatasaray, Bruges, le petit poucet chypriote de Pafos FC et effectuera un déplacement lointain à Bodo/Glimt en Norvège.

A l'issue de cette phase initiale (du 16 septembre au 28 janvier 2026), dont le calendrier sera arrêté avant samedi selon l'UEFA, les huit premiers seront qualifiés directement pour les 8e de finale. Les formations classées de la 9e à la 24e places se disputeront les huit derniers tickets en barrages aller-retour.

Sport
MONACO

Dans le même thème - Sport

L'attaquant des Bleues Eugenie Le Sommer (C) portée en triomphe à la fin d'un match de Ligue des nations contre l'Islande, le 25 février 2025 au Mans
Sport

Foot: Eugénie Le Sommer s'est sentie "trahie" par Laurent Bonadei

Le président de l'OM Pablo Longoria lors du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions, le 28 août 2025 à Monaco
Sport

Foot: Longoria affirme que sa porte "est toujours ouverte" pour Rabiot

Le Français Bilal Coulibaly (à gauche) face au Belge Mamadou Guisse lors du match entre leurs deux nations en FIBA EuroBasket 2025 dans la Spodek Arena à Katowice le 28 août 2025 en Pologne
Sport

Euro de basket: les Bleus nouvelle génération parfaitement lancés

43.73333, 7.42145

À la une

mémoire

France: l'impossible inhumation de Protais Zigiranyirazo, alias "Monsieur Z", figure du génocide des Tutsi au Rwanda

Économie

Sénégal: un an après la révélation de la dette cachée, le FMI ouvre la porte à des nouveaux appuis budgétaires

International

Guerre en Ukraine: au moins 19 morts et plus de 50 blessés après de nouvelles attaques russes sur Kiev

International

Argentine: le président Javier Milei visé par des jets de projectiles lors d'une manifestation à Buenos Aires

corruption

Madagascar: ce que l'on sait sur l'affaire des Boeing 777 livrés à l'Iran dans laquelle 22 personnes sont en détention

International

Dans le sud du Liban, les Casques bleus français découvrent un bunker du Hezbollah

International

Trump grave son pouvoir dans le marbre, l'or et l'ostentation

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand

Terriennes

"Le voisinage est un maillon fondamental" pour lutter contre les violences conjugales ou domestiques