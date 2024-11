Ligue des Champions : Vainqueur de Rome grâce à Diani, Lyon verra les quarts

Avec un doublé de Diani, Lyon s'est imposé plus péniblement que ne l'indique le score aux dépens de l'AS Rome (4-1) et a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de football féminin mercredi au Groupama stadium de Décines-Charpieu (Métropole de Lyon).

A l'aller, l'OL s'était plus facilement imposé par 3 à 0 après une rencontre bien mieux maîtrisée.

A deux journées de la fin de la phase préliminaire, l'Olympique lyonnais est en tête du groupe A avec six longueurs d'avance sur l'AS Rome (2e) et Wolfsburg (3e), qui compte six points chacun.

L'entrée en jeu de Kadidiatou Diani à la 63e minute à la place de Daniele Van de Donk a été déterminante pour faire basculer cette rencontre de la quatrième journée.

L'ancienne Parisienne a égalisé puis donné l'avantage à la réception de deux corners joués de la droite par la Danoise Sofie Svava (77, 79) avant de délivrer une passe décisive à Eugénie Le Sommer qui a porté le score à 3-1 (89) après avoir remplacé Melchie Dumornay deux minutes plus tôt.

La milieu de terrain lyonnaise Melchie Dumornay à la lutte pour le ballon lors du match de Ligue des champions contre la Roma mercredi à Lyon. AFP

Dans le temps additionnel, Wendie Renard a ajouté un quatrième but en reprenant de la tête un corner une nouvelle fois joué par Svava (90+2).

L'AS Rome avait pourtant ouvert la marque par Giulia Dragoni qui avait repris un centre délivré de l'aile droite par Frederikke Thogersen sur une action qui avait totalement débordé la défense lyonnaise (74).

Jeu stérile

Ce but des Romaines a sanctionné le jeu stérile et monocorde de l'OL qui a longtemps été décevant au cours d'un match ennuyeux, disputé à 21H00 sous une température hivernale devant 3.000 spectateurs environ dans un Groupama stadium pouvant en contenir 59.000.

En première période, l'OL a semblé dans une position attentiste face à un adversaire prudent avant d'être plus dans l'initiative après la mi-temps alors que tout s'est débloqué dans le dernier quart d'heure.

Wendy Renard (au centre) célèbre son but, le quatrième de lyon mercredi contre la Roma en Ligue des champions au Groupama Stadium de Decines-Charpieu. AFP

"La première période n'a pas été satisfaisante et nous avions à coeur de revenir après la pause avec une détermination différente. L'entraîneur (Joe Montemurro) n'était pas spécialement satisfait de notre première mi-temps. Nous avions du mal à nous trouver et il manquait quelque chose défensivement", a reconnu Diani.

"On a manqué d'agressivité, ou peut-être d'un peu de fraîcheur. Nous avons manqué de précision et nous avons su rectifier cela en seconde période dans le pressing. Le but que nous concédons nous a fait du bien. Il nous a contraint à réagir. Nous avons été à réaction mais la qualification est là, c'est le plus important", a concédé Wendie Renard.

Tabitha Chawinga, toujours dans l'attente d'ouvrir son compteur de buts en Ligue des Champions cette saison, a été la première à cadrer un tir dans le match, arrêté par la gardienne Camelia Caesar à la 39e minute.

Celle-ci s'est également bien interposée sur des tentatives de Daniele Van de Donk (49) puis Melchie Dumornay (52) mais aussi de Dzsenifer Marozsan (76, 85) ou encore Lindsay Horan (90+3).