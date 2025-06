Ligue des nations: la France et Baltimore terminent sur un sans faute en Islande

Six sur six pour la France, cinq sur cinq pour Sandy Baltimore, encore buteuse lors de la victoire en Islande (2-0) pour boucler un parcours parfait en Ligue des nations féminine, mardi à Reykjavík.

A deux jours de la liste pour l'Euro-2025, la meilleure joueuse de la soirée a fini par concrétiser la domination des Bleues, dans le vent et le froid. Elle avait déjà marqué à chacun des quatre matches précédents.

Qualifiée depuis le printemps, l'équipe de France retrouvera dans la finale à quatre en octobre l'Allemagne, l'Espagne et la Suède, qui ont décroché leurs billets mardi.

Pour parachever ce sans faute, Baltimore a marqué en deux temps sur un bon centre de Melvine Malard (74e), bien décalée par une déviation de Marie-Antoinette Katoto.

La joueuse de Chelsea était mardi soir la plus active d'une sélection tricolore un peu figée dans le faux rythme des Islandaises avant d'accélérer en seconde période.

Grace Geyoro a donné plus d'ampleur à la victoire avec son 19e but en 97 sélections (85e).

Dans l'optique de la préparation de l'Euro (2-27 juillet), les Bleues alignaient une équipe largement remaniée comme annoncé par Laurent Bonadei pour donner du temps de jeu à tout le monde.

La liste pour l'Euro jeudi

Le sélectionneur, qui a surpris en écartant trois cadres, la capitaine emblématique Wendie Renard, la meilleure buteuse Eugénie Le Sommer et Kenza Dali, a changé deux joueuses par ligne par rapport à la victoire contre la Suisse (4-0) vendredi à Nancy.

Il a aligné en défense Melween N'Dongala, pour sa deuxième sélection, et Thiniba Samoura à la place d'Elisa De Almeida et Alice Sombath, et ainsi qu'il l'avait annoncé a titularisé Amel Majri et Oriane Jean-François au milieu de terrain, laissant sur le banc au coup d'envoi des cadres comme Sakina Karchaoui et Grace Geyoro.

L'arrière-garde a encore été un des points forts des Bleues, qui n'ont encaissé que deux buts dans cette phase de poule, "et sur coups de pied arrêtés, pas dans le jeu", souligne Bonadei.

En attaque,comme prévu, Katoto a démarré dès le coup d'envoi, après avoir joué la dernière demi-heure contre les Suisses au relais de Clara Mateo.

La buteuse qui a annoncé son départ du Paris SG était accompagnée de Kessya Bussy, l'attaquante du Paris FC.

Kadidiatou Diani, titulaire à Nancy, avait été ménagée et avait quitté le groupe comme Maëlle Lakrar et comme Delphine Cascarino, suspendue pour ce match et rentrée dans son club américain de San Jose Wave.

Le prochain rendez-vous est jeudi, annonce de la liste pour l'Euro-2025, dévoilée jeudi au journal de 13h de TF1.

Les Bleues poursuivront leur préparation contre la Belgique, le 20 juin à Valenciennes, et le Brésil, le 27 juin à Grenoble, avant de débuter leur Championnat d'Europe le 5 juillet contre la redoutable Angleterre à Zurich. Pour poursuivre le sans-faute ?