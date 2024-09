Ligue des nations: la France se rassure contre la Belgique

Les Bleus avec notamment un but d'Ousmane Dembélé ont dominé la Belgique en Ligue des nations à Décines, le 9 septembre 2024

L'équipe de France s'est bien reprise en retrouvant de l'allant offensif pour battre la Belgique (2-0), trois jours après son naufrage contre l'Italie (3-1), lundi à Lyon en Ligue des nations.

Sans Kylian Mbappé, remplaçant comme Antoine Griezmann, deux attaquants qui ne marquent pas assez ont relancé les Bleus, Randal Kolo Muani (29) et Ousmane Dembélé 57).

La France rejoint son adversaire avec 3 points, derrière l'Italie (6 pts), qui a battu Israël (2-1), et la pression s'allège sur Didier Deschamps, largement sifflé par le stade lyonnais à l'annonce de la composition des équipes.

Le sélectionneur va pouvoir préparer plus sereinement les deux déplacements suivants en octobre, à Budapest contre Israël et à Bruxelles pour le match retour.

Les Bleus conservent leur ascendant sur les Diables Rouges, matés pour la quatrième fois de rang en compétition, avec les demi-finales du Mondial-2018 (1-0) et de la Ligue des nations 2021 (3-2), puis le 8e de finale cet été en Allemagne (1-0).

Ils retrouvent surtout un peu leurs standards. Martyrisée par l'Italie, la défense a tenu cette fois. Deschamps, qui voulait faire tourner sur ces deux matches de septembre, avait mis aux 4/5e son arrière-garde de l'Euro-2024.

La charnière Dayot Upamecano-William Saliba a contenu le quatuor offensif belge, et Jules Koundé a encore une fois totalement muselé Jérémy Doku sur son côté droit.

Mike Maignan a veillé quand il le fallait, comme cette frappe de Charles De Keteleare (70).

Kolo Muani et Dembélé buteurs

Seul le revenant Lucas Digne, à gauche à la place de Théo Hernandez, a souffert face à Dodi Lukébakio pour son premier match en sélection depuis 27 mois.

Randal Kolo Muani buteur pour l'équipe de France contre la Belgique en Ligue des nations à Décines, le 9 septembre 2024 AFP

En plus de leur traditionnelle solidité défensive, les Bleus se sont aussi rassurés offensivement, après le fiasco du Parc des Princes dans les deux secteurs.

Après un début de match très timide, les Tricolores sont progressivement sortis de leur camp pour se créer plus d'occasions que contre l'Italie et prendre l'ascendant sur les Belges.

"RKM" a fini par trouver l'ouverture, en reprenant une frappe topée de Dembélé repoussée difficilement par Koen Casteels.

Kolo Muani reste un candidat crédible au poste d'attaquant de pointe. Avec un 6e but en 23 sélections, il étoffe ses statistiques.

Marcus Thuram, qui a hérité du N.9 laissé libre par la retraite internationale d'Olivier Giroud, n'a en revanche pas convaincu à gauche. Comme souvent il a fait preuve de générosité dans l'engagement et de maladresse techniquement.

"Dembouz", a d'abord comme Thuram longtemps ressemblé à celui de l'Euro, avec un déchet agaçant, mais il a marqué d'une frappe enfin précise après un beau crochet. Lui aussi atteint les 6 buts, mais en 51 capes.

La satisfaction Kanté

Le Parisien a été servi par N'Golo Kanté, qui l'avait déjà habilement décalé sur le premier but Kolo Muani.

Plusieurs fois en position de meneur, "NG", capitaine en l'absence de Mbappé et Antoine Griezmann, sur le banc, est une autre satisfaction de la soirée.

N'Golo Kanté très en vue avec les Bleus contre la Belgique à Décines, le 9 septembre 2024 AFP

Seul joueur titularisé pour les deux matches avec Saliba et Maignan, il a rassuré sur son endurance pour enchaîner, et aurait même pu marquer un but (45+2). Il a fait honneur à son brassard.

Le joueur du Championnat d'Arabie Saoudite a tenu le milieu de terrain peu expérimenté des Bleus, avec Matteo Guendouzi et Manu Koné.

Les occasions de "Guendouz" (14, 23, 26) traduisent son match très réussi. S'il a manqué l'Euro, il a montré qu'on pouvait compter sur lui.

Manu Koné, pour sa deuxième sélection, sait déjà qu'il sera suspendu contre Israël: le fougueux milieu de l'AS Rome a écopé d'un avertissement pour une faute sur Amadou Onana en tout début de match (4). Il avait déjà reçu un carton jaune dès son entrée en jeu contre l'Italie.

A l'image de cette petite fausse note disciplinaire, tout n'était pas parfait. Mbappé, entré en jeu (67) à la place de Kolo Muani, a traversé un cinquième match sans marquer en Bleu, malgré trois occasions (73, 78, 87). Mais les Bleus ont retrouvé de l'allure.