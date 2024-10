Ligue des nations: l'Allemagne s'offre les Pays-Bas et un billet pour les quarts

L'Allemagne s'est offert lundi soir à Munich le scalp des Pays-Bas grâce à un but de son novice Jamie Leweling et a validé sa place fin mars pour les quarts de finale de la Ligue des nations, avant même les deux dernières journées.

Avec 10 points au compteur, les hommes de Julian Nagelsmann sont assurés de finir à l'une des deux premières places de leur groupe 3.

Les deux rencontres de novembre à Fribourg contre la Bosnie-Herzégovine (le 16) et à Budapest contre la Hongrie (le 19) auront pour enjeu d'assurer la première place et l'avantage de recevoir le quart de finale retour le 23 mars 2025, trois jours après un match aller à l'extérieur.

Les Pays-Bas de Ronald Koeman restent à cinq points et se retrouvent désormais sous la menace de la Hongrie, cinq points également, qui s'est imposée en Bosnie-Herzégovine (2-0). Le duel à Amsterdam contre les Magyars le 16 novembre s'annonce décisif pour la seconde place en quarts de ce groupe.

L'Allemagne et les Pays-Bas, deux des nations phares du foot européen respectivement quart et demi-finalistes du dernier Euro-2024, s'étaient neutralisés à Amsterdam il y a cinq semaines, avec deux buts de chaque côté, et un avantage pour chaque équipe (1-0 pour les Néerlandais, 2-1 pour les Allemands).

Pour le choc retour de ce groupe 3 à Munich, le spectacle était moins au rendez-vous qu'à l'aller, la faute à des Néerlandais extrêmement défensifs. Dans une rencontre fermée et dominée par les Allemands, la lumière est venue d'un coup de pied arrêté et d'une frappe surpuissante de Jamie Leweling, l'un des deux novices sous le maillot de la Mannschaft lundi soir.

Jamie Leweling (N.7) vient de marquer l'unique but de la victoire de l''Allemagne face aux Pays-Bas à Munich, le 14 octobre 2024 AFP

Sur un corner tiré par Joshua Kimmich et repris par Tim Kleindienst, Leweling a repris tout en force la balle pour la glisser en pleine lucarne. Remplacé à la 87e minute par Robin Gossens, Leweling a pu profiter d'une ovation des 68.367 spectateurs de l'Allianz Arena.

Baumann à la parade

Cette ouverture du score est venue récompenser la domination allemande au cours de la première période. Leweling pensait avoir mis ses coéquipiers sur les bons rails dès la deuxième minute d'une frappe après un ballon gratté par Serge Gnabry sur un pressing haut, mais Kleindienst se trouvait très légèrement en position hors-jeu.

Peu mis à contribution, le gardien allemand Oliver Baumann, lui aussi novice à 34 ans, a parfaitement repoussé une frappe de Donyell Malen à la 90e minute. Un quart d'heure plus tôt, il avait vu une frappe de Xavi Simons flirter avec sa barre transversale.

Le gardien allemand Oliver Baumann impérial contre les Pays-Bas à Munich,le 14 octobre 2024 AFP

La Mannschaft, éliminée en quart de finale de "son" Euro-2024 par l'Espagne (2-1 après prolongation), a abordé cette fenêtre internationale d'octobre privée de cinq titulaires blessés (Marc-André ter Stegen, David Raum, Jamal Musiala, Kai Havertz et Niclas Füllkrug). Lundi soir, elle a également dû se passer de Deniz Undav, auteur d'un doublé vendredi, mais victime de douleurs musculaires et forfait de dernière minute.

Après un déclin continu depuis 2018 et avoir atteint le fond en novembre dernier après une année 2023 catastrophique (résultats en berne et sélectionneur remercié en plein rassemblement), l'Allemagne redresse progressivement la tête.

En quatre matches, les Allemands se sont imposés à trois reprises contre la Hongrie (5-0) et les Pays-Bas (1-0), et en Bosnie-Herzégovine (2-1), et ont ramené un point d'Amsterdam (2-2), réalisant leur meilleur parcours dans la compétition continentale lancée en 2018 et qui ne leur a jusque-là jamais réussi.