Ligue des nations: l'Angleterre lance l'après-Southgate à Dublin

L'Angleterre, finaliste de l'Euro-2024, lance sa campagne de Ligue des nations en même temps que l'après-Gareth Southgate, samedi (18h00) à Dublin, où le sélectionneur intérimaire Lee Carsley devra maîtriser une ambiance hostile et une exposition inédite pour lui.

L'ancien international irlandais (40 sélections) débute sa mission face à ses compatriotes dans un Aviva Stadium rempli par près de 50.000 supporters chauffés à blanc, excités par l'enjeu sportif et la rivalité historique.

En 1995, un match amical avait dégénéré à Lansdowne Road après l'ouverture du score des "Boys in Green". Des spectateurs s'étaient réfugiés sur la pelouse pour fuir la violence de hooligans anglais et le match avait dû être arrêté.

Les retrouvailles en 2015 à Dublin s'étaient effectuées sans incident, mais les autorités locales restent néanmoins sur le qui-vive, avec une présence policière accrue aux abords du stade et dans le centre-ville.

Au bord du terrain, la tension sera tout aussi forte pour les deux sélectionneurs, Heimir Hallgrimsson et Lee Carsley, nommés durant l'été et pour la première fois en action.

A 50 ans, Carsley endosse le costume laissé par Gareth Southgate, patron des "Three Lions" de 2016 à 2024, parti après avoir perdu une deuxième finale consécutive à l'Euro, mi-juillet contre l'Espagne.

La fédération anglaise (FA) a paré au plus pressé pour la rentrée en attendant de nommer, peut-être, un technicien plus expérimenté et/ou au CV plus ronflant.

Le sélectionneur par intérim de l'équipe d'Angleterre Lee Carsley lors d'un entraînement à St George's Park à Burton-on-Trent dans le centre de l'Angleterre le 4 septembre 2024 AFP

Un "Carsball" séduisant

Carsley a déjà assuré des intérims sur les bancs de Coventry City et Birmingham, sa ville natale, avant de se voir confier la responsabilité de sélections de jeunes, avec succès.

L'Angleterre s'est ainsi enthousiasmée pour le football technique et offensif (surnommé "Carsball") qu'il a mis en place avec les Espoirs durant l'Euro-2023, remporté pour la première fois depuis 1984.

Pour sa première liste, il a d'ailleurs offert une première convocation à Noni Madueke (Chelsea), Angel Gomes (Lille) et Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), tous sacrés en Géorgie.

Dans le groupe actuel, il connaît aussi d'autres jeunes pousses comme Tino Livramento et Anthony Gordon, joueurs de Newcastle passés sous ses ordres, ou encore Cole Palmer (Chelsea), forfait en septembre.

"C'est un excellent manager sur le plan tactique, très bon dans les relations humaines, j'étais super heureux quand j'ai appris qu'il avait obtenu le poste parce que je pense qu'il le mérite vraiment", a raconté Gibbs-White, meneur de jeu de 24 ans.

Avec son survêtement, ses ambitions offensives assumées et son amour des séances d'entraînement, qu'il aime préparer et diriger directement, Carsley est parfois décrit comme étant l'antithèse de Southgate.

Pourtant, l'Irlandais aimerait marcher dans les traces de son aîné, ancien sélectionneur des Espoirs promu en 2016 à la tête des "Three Lions", comme intérimaire dans un premier temps.

Pour rêver d'un destin similaire, il faudra démarrer du bon pied la campagne de la Ligue des nations, deux ans après une piteuse relégation en deuxième division.

"Pour moi, le plus important c'est le stage, les matches. La priorité c'est de quitter la Ligue B et faire seulement du bon boulot", a répondu celui que les joueurs appellent "Cars".

Le déplacement à Dublin sera suivi par la réception de la Finlande mardi à Wembley.