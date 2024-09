Ligue des nations: l'Angleterre sur sa lancée, avec un doublé du "centenaire" Kane

L'Angleterre de Lee Carsley a de nouveau proposé un football dynamique, offensif et gagnant contre la Finlande (2-0), mardi en Ligue des nations à Wembley, où sa persévérance a été récompensée par un doublé de Harry Kane, capitaine aux 100 sélections.

L'attaquant du Bayern Munich, hyper-actif dans son jardin préféré, a fêté son entrée dans le club des centenaires avec ses 67e et 68e buts (57e, 76e), une juste récompense après ses efforts du soir.

Il ne pouvait pas rêver mieux après avoir reçu, juste avant le coup d'envoi, une casquette ("cap" en anglais) dorée des mains de Frank Lampard, un de ses prestigieux aînés aux 106 sélections.

"En tant qu'attaquant, je voulais bien sûr marquer un but et rendre la soirée aussi mémorable que possible, et aussi gagner le match. Alors marquer deux beaux buts, avec une belle finition et aider l'équipe à gagner 2-0, c'était vraiment parfait", a dit l'avant-centre en conférence d'après-match.

Ses deux frappes victorieuses ont permis à l'Angleterre d'assurer un second succès d'affilée dans le groupe 2 de la Ligue B (deuxième division européenne) avant de recevoir la Grèce, co-leader avec elle, dans un mois.

La nouvelle performance majuscule du "prince Harry", au soir de sa 100e, a concrétisé l'ultra domination des finalistes de l'Euro-2024 contre des Finlandais repliés derrière deux lignes de cinq défenseurs et quatre milieux.

Kane avait chauffé les gants de Lukas Hradecky de loin (21e), marqué de la tête mais en position de hors jeu (23e), tenté le coup sur un coup franc direct (53e) et offert à son public un délicieux retourné acrobatique une poignée de secondes avant d'ouvrir le score.

Angel Gomes, première

Trois jours après le déplacement à Dublin (2-0), Carsley avait pourtant introduit de la rotation dans l'équipe de départ, au risque de perdre le beau jeu affiché à l'Aviva stadium.

Il a ainsi choisi d'introduire du sang neuf en défense, à la fois dans l'axe (Ezri Konsa et John Stones) et à gauche (Rico Lewis), et au milieu avec la première titularisation d'Angel Gomes.

Le capitaine Harry Kane auteur d'un doublé pour l'Angleterre contre la Finlande pour sa centième cape le 10 septembre 2024 à Wembley AFP

Le Lillois de 24 ans, champion d'Europe avec les Espoirs en 2023 sous les ordres de Carsley, a montré ce que le successeur de Gareth Southgate voulait voir: de l'audace, de la technique et de l'allant offensif.

"Vous voulez prendre du plaisir en voyant l'équipe jouer, je pense qu'on a vu ça durant les deux matches", s'est félicité le sélectionneur: "On a marqué quatre buts en tout. Je pense qu'on va dans la bonne direction".

Gomes n'a pas été le seul à se distinguer, puisque Ezri Konza, Anthony Gordon et Trent Alexander-Arnold, surtout, ont offert un jeu direct et déstabilisant pour les modestes adversaires du soir.

Parmi les nouveaux visages, celui de Noni Madueke (22 ans) a aussi brillé.

"J'ai fait une passe décisive à Harry pour sa 100e sélection, on ne peut pas faire mieux", s'est réjoui auprès de la BBC l'ailier de Chelsea, à l'origine du doublé de son capitaine dix minutes après être entré en jeu.