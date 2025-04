Ligue des nations: les Bleues poursuivent leur dynamique contre la Suisse

Avec l'Euro-2025 en Suisse dans le viseur, l'équipe de France féminine - sans Wendie Renard ménagée - s'est imposée facilement (2-0) face aux Suissesses et a pris le large en tête de son groupe en Ligue des nations.

L'Euro - troisième grande compétition en trois ans après l'échec de la Coupe du monde et des JO en quart de finale - était forcément dans les têtes des Bleues, d'autant plus qu'elles joueront leur deuxième match de poule dans ce Kybunpark de St-Gall, face au pays de Galles.

Avant ce nouveau défi, la Ligue des nation leur sourit. Avec neuf points en trois matches, les Bleues voyageront en Norvège mardi avec cinq longueurs d'avance sur les coéquipières d'Ada Hegerberg, qui ont fait match nul vendredi face à l'Islande (0-0).

Et c'était l'objectif du sélectionneur Laurent Bonadei: terminer la phase de matches allers de la Ligue des nations avec trois victoires. Ses joueuses ont déjà pris une petite option pour la qualification au futur Final Four dès le prochain match.

Il voulait aussi qu'elles ne soient pas là pour "faire du repérage" pour cet été mais bien pour prendre une revanche du match amical perdu à l'automne à Genève (2-1).

Le sélectionneur des Bleues Laurent Bonadei contre la Suisse en Ligue des nations à Saint-Gall, le 4 avril 2025 AFP

Depuis cette défaite, Laurent Bonadei - qui était alors en phase de "fondation" - a fait plusieurs choix: revenir à un système en 4-3-3 et désigner de nouveau Pauline Peyraud-Magnin gardienne N.1, qui a réalisé une belle claquette (27e) et des arrêts moins difficiles (74e).

"On va se satisfaire des trois points et d'être en tête du groupe", a réagi le sélectionneur mais "dans le contenu, même s'il y a eu un fort taux de possession de balle, on a quand même eu des pertes de ballons, je sais qu'on peut mieux faire", voulant "plus d'applications techniques".

"On est exigeant", mais "il faut aussi ne pas être rabat-joie et on est toujours perfectible", a-t-il poursuivi.

Tout n'a pas été fluide collectivement. Sans grand rythme ni prise d'initiative ni créativité, le jeu a été souvent trop scolaire. Une mauvaise habitude des Bleues, qui s'appuient un peu trop sur leurs individualités comme Delphine Cascarino ou Griedge Mbock, capitaine vendredi soir en l'absence de Wendie Renard, ménagée pour un coup au pied cette semaine pour lequel le coach n'a "pas voulu prendre de risque".

200e pour Le Sommer

Face à des Suissesses assez faibles techniquement, l'attaquante des Bleues Marie-Antoinette Katoto, une autre leader technique, a été trop discrète. Habituellement l'une des joueuses les plus efficaces dans la surface, elle a peu réussi dans l'exercice, préférant décrocher dans le cœur du jeu.

La latérale Selma Bacha à la lutte avec la Suissesse Noemi Ivelj en Ligue des nations, le 4 avril 2025 à Saint-Gall AFP

Sans faire de différence, elle a été remplacée en fin de match par Eugénie Le Sommer, qui a honoré sa 200e sélection, rentrant un plus dans la légende des Bleues après avoir battu le record de sélections de Sandrine Soubeyrand lors du match précédent.

Avec un 11 qui devrait ressembler à celui aligné l'été prochain hormis l'absence de Kadidiatou Diani (forfait) et Wendie Renard sur le banc, Laurent Bonadei a vu encore le travail à réaliser pour faire mieux jouer collectivement ses joueuses, faisant seulement un bon pressing par séquence.

Mais le premier but des Bleues a été tout de même conclu au terme d'un beau mouvement collectif lancé par Grace Geyoro, qui a passé en profondeur Delphine Cascarino, bien en jambes malgré le voyage depuis les Etats-Unis.

La joueuse de San Diego a fait la différence sur son aile avant de centrer pour Sandy Baltimore, laissée seule devant le but (1-0, 14e).

Le deuxième but (44e) a été une exploit personnel de Selma Bacha, auteure d'une frappe lointaine et surpuissante qui a trompé la gardienne, qui a fait une erreur de mains. La Lyonnaise avait trouvé la barre juste avant (38e).

"On m'a toujours dit que j'avais une bonne frappe, donc pourquoi pas tenter et aujourd'hui cela a marché", a commenté la latérale.