Ligue des nations: les Bleus sauvent l'honneur grâce à Mbappé

Malgré une prestation assez brouillonne, l'équipe de France est tout de même parvenue à prendre la 3e place de la Ligue des nations en battant l'Allemagne 2-0 grâce à un but et une passe décisive de Kylian Mbappé, dimanche à Stuttgart, bouclant la saison sur une note positive.

Ce match sans enjeu, à moins d'une semaine du début du Mondial des clubs, n'avait qu'un "intérêt relatif" comme l'avait souligné la veille Didier Deschamps et tombait très mal dans un calendrier saturé pour les internationaux. Mais les Bleus, sans être rayonnants, ont fait le travail et pris leur revanche, avec des buts signés Mbappé (45e) et Michael Olise (84e), face à leur vieux rival allemand qui les avait surclassés en mars 2024 en amical à Lyon (2-0).

Trois jours à peine après la déroute défensive contre l'Espagne de Lamine Yamal en demi-finales (5-4), les Français ont ainsi relevé la tête pour s'offrir un succès qui va permettre au sélectionneur d'éviter de partir en vacances avec le moral à zéro, avant de se lancer en septembre dans les qualifications du Mondial-2O26, le principal objectif de l'année.

La prestation des vice-champions du monde est tout de même à relativiser car sans les nombreux arrêts décisifs de Mike Maignan, ils seraient repartis d'Allemagne avec une nouvelle contre-performance qui aurait fait tache dans un tableau d'ensemble déjà guère reluisant depuis plusieurs mois.

Face à des Allemands dominateurs et avides de se racheter après leur défaite contre le Portugal de Cristiano Ronaldo (2-1), mercredi, le gardien de l'AC Milan a sorti le grand jeu comme il le fait souvent sous le maillot bleu. Nick Wotemade (2e, 43e) et Karim Adeyemi (7e) ont tour à tour buté sur le rempart Maignan, qui a aussi été sauvé par son poteau lors d'une tentative de Florian Wirtz (36e).

Délivrance pour Mbappé

Le Français Kylian Mbappé après avoir marqué lors de la petite finale de la Ligue des nations contre l'Allemagne le 8 juin 2025 à Stuttgart en Allemagne AFP

Deschamps avait décidé d'effectuer huit changements par rapport à la demi-finale en donnant les clés de l'animation offensive à Rayan Cherki, titularisé pour la première fois après son entrée fracassante jeudi (un but, une passe décisive). Mais le jeu français a été dans l'ensemble d'une grande pauvreté en première période, les Tricolores étant dominés dans les duels et manquant de maîtrise technique avant de bénéficier des nombreux espaces laissés par les Allemands après la pause.

Cherki a été longtemps le seul à surnager même s'il a également connu quelques déchets. Et c'est finalement Mbappé qui a fait basculer la rencontre d'un tir enroulé dans la surface dans le petit filet opposé après une longue transversale d'Aurélien Tchouaméni (45e).

Ce but, son 50e en 90 sélections, constitue une délivrance pour le capitaine français, qui n'avait plus marqué en bleu dans le cours du jeu depuis le 5 juin 2024 et un amical contre le Luxembourg (3-0). Le capitaine a aussi offert une passe décisive à Olise, ce qui va permettre de calmer le débat lancinant sur son rendement en équipe de France, largement insuffisant ces derniers mois pour un joueur de sa dimension.

Mais le N.10 n'a pas tout réussi, loin de là, ratant des passes faciles et des actions sur lesquelles il aurait pu largement s'appliquer (47e, 62e, 82e) avant une reprise de volée splendide détournée par Marc-Andre ter Stegen (80e)-.

Il n'a pas non plus été aidé par ses compères de l'attaque, à l'image de Randal Kolo Muani, trop brouillon comme d'habitude, et Marcus Thuram, trop maladroit (45e+3, 70e) et trahi par le poteau de ter Stegen (59e).

Ce match ne restera donc pas dans les annales, tout comme cette saison de transition pour la France qui s'attaquera à la rentrée aux qualifications du Mondial-2026 dans un groupe comprenant l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan.