Ligue des nations: l'Espagne vient à bout du Danemark

L'attaquant espagnol Lamine Yamal et le défenseur danois Victor Nelsson se disputent le ballon lors du match de la Ligue des nations de l'UEFA, entre l'Espagne et le Danemark à Murcia, le 12 octobre 2024

Pour son premier match à domicile depuis son sacre à l'Euro-2024 cet été, l'Espagne, tenante du titre, a arraché une victoire dans la douleur samedi à Murcie face au Danemark 1-0 lors de la troisième journée de Ligue des nations.

Avec un onze privé de plusieurs titulaires potentiels (Rodri, Carvajal, Olmo, Le Normand, Williams), la Roja a longtemps buté sur une équipe danoise compacte et solidaire, emmenée par le meneur de jeu de Manchester United Christian Eriksen et le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Pierre-Emile Hojberg, et par son éternel portier Kasper Schmeichel, 37 ans.

Mais l'ex-gardien de Leicester, aujourd'hui au Celtic Glasgow, impérial sur sa ligne pendant plus d'une heure de jeu, a fini par craquer sur une lourde frappe du milieu de la Real Sociedad Martin Zubimendi (79e, 1-0). L'Espagne double ainsi son adversaire du soir en s'emparant de la première place du groupe 4A avec sept points, un de plus que les Scandinaves.

Un but symbolique pour le joueur de 25 ans, qui avait la lourde de tâche de remplacer l'habituel pilier et leader technique espagnol Rodri, gravement blessé au genou et absent plusieurs mois.

Son but a été célébré comme en finale de Coupe du monde par un stade d’un peu plus de 30.000 places rempli en grande partie par des familles en ce 12 octobre, jour de fête nationale.

Même s'il a démontré tout au long de la rencontre qu’il n’avait rien perdu de son jeu collectif flamboyant, le champion d'Europe en titre, décimé par les blessures, a eu du mal à percer le verrou danois, butant sur un immense Schmeichel, inspiré pour s'imposer devant le prodige barcelonais Lamine Yamal (22e, 45e, 72e) et le capitaine Alvaro Morata (61e, 68e).

Souvent étouffés dans leur propre camp, les Danois ont su se montrer dangereux sur quelques situations après de bonnes sorties de balles, mais l'ancien attaquant de l'OGC Nice Kasper Dolberg a vu, par deux fois, le gardien d'Arsenal David Raya lui barrer la route (3e, 32e) pour éviter l'ouverture du score.

Les deux équipes poursuivront leur route mardi, l'Espagne recevant la Serbie à Cordoue et le Danemark se déplaçant en Suisse, pour tous se rapprocher des quarts de finale.