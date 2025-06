Ligue des nations: Nuno Mendes porte le Portugal de CR7 au sommet en renversant l'Espagne

Porté par un grand Nuno Mendes, le Portugal a renversé l'Espagne pour s'imposer aux tirs au but dimanche en finale de la Ligue des nations après avoir été mené à deux reprises et fait tomber les champions d'Europe de leur piédestal.

Le Portugal est la première nation à remporter à deux reprises la Ligue des nations, jeune compétition disputée une fois toutes les deux saisons depuis 2018/19. La Seleçao avait décroché l'édition inaugurale en 2019. La France en 2021 et l'Espagne en 2023 avaient également inscrit leur nom au palmarès.

Dimanche, au bout du suspense et de la séance de tirs au but, c'est Ruben Neves qui a offert la victoire aux siens, prenant à contrepied Unai Simon, au pied de la tribune des supporters portugais. Juste avant, Alvaro Morata avait vu sa tentative repoussée par le gardien portugais Diogo Costa, qui a offert une balle de titre converti par Neves.

Avec le Paris SG, Nuno Mendes avait quitté l'Allianz Arena il y a huit jours avec la Ligue des champions dans les mains. Dimanche, il a été l'un des quatre Parisiens alignés au coup d'envoi (avec ses coéquipiers portugais Vitinha et Joao Neves, et Fabian Ruiz côté espagnol), mais c'est lui qui a livré une partie de très grande classe, omniprésent sur son côté gauche.

Il a avant tout su maîtriser la fougue de Lamine Yamal, prodige de 17 ans qui a fait tant souffrir la France en demi-finales il y a trois jours à Stuttgart (5-4 avec un doublé et une passe décisive). Mais il a aussi apporté offensivement, multipliant les allers-retours dans son couloir, faisant vivre un calvaire à la défense espagnole.

But et passe décisive pour Nuno Mendes

Le latéral portugais a égalisé cinq minutes après l'ouverture du score espagnole de Martin Zubimendi, d'une frappe surpuissante du pied gauche qui n'a laissé aucune chance à Unai Simon pour la première frappe cadrée du Portugal.

Et alors que le Portugal a encaissé un deuxième but dans la dernière minute de la première prolongation par Mikel Oyarzabal (45e), c'est encore le latéral gauche parisien qui a fait la différence sur son côté pour enruhmer Yamal et Oscar Mingueza et déborder.

Le défenseur Nuno Mendes désigné homme du match à l'issue de la victoire du Portugal contre l'Espagne en finale de la Ligue des nations à Munich, le 8 juin 2025 AFP

Son centre a été contré mais au second poteau sur une balle en cloche, Cristiano Ronaldo a pris le meilleur sur Marc Cucurella, encore une fois copieusement sifflé par le public allemand (sa main non sifflée en quart de finale de l'Euro-2024 contre l'Allemagne ne passe toujours pas) pour égaliser une deuxième fois pour la Seleçao.

Les longues célébrations du titre en Ligue des champions n'ont semble-t-il pas entamé le physique de Nuno Mendes, puisque c'est encore lui qui a apporté le danger dans la surface espagnole en début de prolongation, avec un centre au raz du sol parfait pour Nelson Semedo qui n'a pas cadré. Sept minutes plus tard, il a encore une fois passé toute la défense espagnole en revue avant de tomber dans la surface, à bout de forces.

Il a su trouver les ressources et son sang froid pour inscrire parfaitement le quatrième tir au but du Portugal juste avant l'échec de Morata et la délivrance de Ruben Neves. Il a ensuite été logiquement désigné homme du match.

Épuisé physiquement, Cristiano Ronaldo a quitté la pelouse juste avant le début de la prolongation, assistant sur la banc à la fin de la rencontre. A l'Euro-2016, remporté au Stade de France, il s'était blessé en première période et avait assisté activement au match sur le banc aux côtés de son sélectionneur de l'époque, Fernando Santos. L'issue a été la même dimanche soir dans la douceur bavaroise.

Le Portugal avait déjà renversé l'Allemagne en demi-finales, mené 1-0 au début de la seconde période avant d'égaliser et de prendre l'avantage pour se qualifier 2-1.