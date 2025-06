Ligue des nations: Yamal, plus haut plus tôt par rapport à CR7

Phénomène de précocité, Lamine Yamal est en avance sur les temps de passage de Cristiano Ronaldo, qu'il affronte en finale de la Ligue des nations dimanche (21h00) à Munich avec 23 ans d'écart entre le jeune prodige espagnol et la mégastar portugaise.

CR7 a attendu 2008 et ses 23 ans pour décrocher son premier Ballon d'Or, début du duel avec l'Argentin Lionel Messi (8 fois lauréat), alors que Lamine Yamal est en course pour soulever la récompense le 22 septembre à 18 ans, à la lutte avec le Français Ousmane Dembélé, vainqueur avec le PSG de la Ligue des champions, trophée majeur de la saison.

. 104 matches en club

Lamine Yamal après avoir marqué contre Villarreal en championnat d'Espagne, le 18 mai 2025 au stade olympique de Barcelone AFP/Archives

Lamine Yamal a disputé son premier match avec l'équipe professionnelle du FC Barcelone le 29 avril 2023, sept minutes jouées contre le Betis Séville en championnat à 15 ans et 9 mois. Depuis, il a joué 104 matches, dont deux saisons complètes en Liga (35 en 2024/25, 37 en 2023/24).

Formé au Sporting Portugal, Cristiano Ronaldo joue pour la première fois avec les pros le 14 août 2002 à 17 ans. Avant de rejoindre Manchester United à l'été 2003, alors qu'il a 18 ans passés, il a joué 31 matches avec le club lisboète, 20 au moment d'atteindre la majorité, cinq fois moins que Yamal.

. 20 capes en sélection

Avec la sélection espagnole, Lamine Yamal a connu sa première cape à seulement 16 ans, 1 mois et 26 jours, le 8 septembre 2023 en qualifications pour l'Euro-2024 contre la Géorgie, inscrivant par la même occasion son premier but. Depuis, il a déjà joué 20 fois avec la Roja, a marqué à six reprises et a délivré neuf passes décisives.

De son côté, CR7 a dû attendre 18 ans et demi (18 ans, 6 mois et 15 jours précisément) pour revêtir le maillot de la Seleçao portugaise pour la première fois.

Dimanche, en finale de la Ligue des nations, Lamine Yamal disputera son 21e match en sélection, chiffre que CR7 a atteint avec le Portugal après ses 20 ans, le 30 mars 2005.

. 23 matches de Ligue des champions

Passé par la célèbre Masia, le centre de formation du FC Barcelone, Lamine Yamal a intégré très rapidement l'équipe professionnelle et a déjà disputé 23 matches de Ligue des champions, s'arrêtant en quarts de finale en 2024 (contre le Paris SG) et en demi-finales en 2025 (contre l'Inter Milan).

Au même âge, Cristiano Ronaldo ne comptait qu'un match de barrage de C1 avec le Sporting et deux matches de barrage en Coupe de l'UEFA, ancêtre de la Ligue Europa. Ronaldo a quitté les Lisboètes à l'été 2003 à 18 ans pour s'engager avec Manchester United, où il découvrira la compétition reine du foot européen avec les Red Devils.

. 5 trophées

Lamine Yamal sous le maillot de Barcelone face au Real Madrid en championnat d'Espagne le 11 mai 2025 au stade olympique de Barcelone AFP/Archives

Double champion d'Espagne avec le Barça (2023 et 2025), vainqueur de la Coupe du Roi (2025) et de la Supercoupe d'Espagne (2025) et surtout champion d'Europe avec l'Espagne en 2024 à tout juste 17 ans, Lamine Yamal a aussi pris de l'avance sur CR7 au niveau du palmarès.

Au même âge, Ronaldo ne comptait qu'une Supercoupe du Portugal remportée en août 2002 à 17 ans (il reste sur le banc), quelques jours seulement après avoir intégré l'équipe professionnelle.