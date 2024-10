Ligue Europa: à Budapest, Nice veut enfin lancer sa saison

Depuis l'arrivée de Franck Haise à la tête de l'OGC Nice, les Aiglons offrent un football attrayant, mais cela fait un mois qu'ils ne gagnent plus: le déplacement à Budapest, face à Ferencváros jeudi (18h45) lors de la 3e journée de Ligue Europa, impose une réaction.

Le 20 septembre dernier, Nice humiliait Saint-Étienne (8-0) en championnat. Mais depuis, les Foréziens ont engrangé quatre points en Ligue 1, tandis que Nice n'en compte que trois, après autant de matches nuls.

Si les deux premiers, concédés à Lens (0-0) puis contre Paris à l'Allianz Riviera (1-1), ne peuvent totalement être considérés comme des contreperformances, le troisième à Nantes (1-1) dimanche dernier, a laissé un goût très amer dans la bouche de Franck Haise.

La première période des Niçois a été tellement supérieure à celle de leurs adversaires que le technicien n'en revenait pas de ne pas avoir inscrit au moins un but.

"Quand vous maîtrisez autant une mi-temps à l'extérieur, il faut marquer au minimum un but, pestait-il au sortir de la rencontre. Il faut faire mal. Je reste frustré parce qu'il y avait les moyens de l'emporter si on avait été plus efficace, plus impactant, plus juste avant la mi-temps. Mais pour ça, il faut marquer", a martelé le coach niçois.

Manque d'efficacité

L'entraîneur de Nice Franck Haise lors de la rencontre de Ligue 1 entre Nice et Nantes, à Nantes, le 20 octobre 2024 AFP

Haise et son staff mettent donc tout en œuvre pour combler cette lacune récurrente, également observée lors de la première période contre Paris.

La volonté est de permettre aux joueurs de se projeter en nombre plus important pour conclure une situation dangereuse, mais aussi de leur demander d'être plus agressifs. Les attaquants ou les milieux azuréens ont pour mission de tenter plus souvent leur chance en zone préférentielle. Ce qu'ils ne parviennent plus à faire actuellement.

Pour cela, Haise compte sur le retour progressif de Gaëtan Laborde, longuement arrêté après une fracture à un pied et une opération. L'ex-Montpelliérain, entré en jeu à Nantes, possède des caractéristiques différentes de celles de Jérémie Boga, Badredine Bouanani ou Mohamed-Ali Cho, blessé ces derniers temps, plus dans l'esquive et le dribble que l'efficacité.

Joueur plus vertical que ses partenaires et capable de frapper dans tous les positions, Laborde peut comme Evann Guessand offrir une alternative pour mettre en place des attaques plus directes. Et concrétiser enfin les séquences de domination.

Cinq matches sans victoire

Le défenseur niçois Jonathan Clauss lors de la rencontre de Ligue 1 entre Nice et Nantes, à Nantes, le 20 octobre 2024 AFP

Depuis Saint-Étienne, les Azuréens viennent d'aligner cinq matches sans victoire, toutes compétitions confondues. Outre les trois nuls qui les pénalisent en L1, Dante et le siens n'ont toujours pas gagné en Ligue Europa, où la qualification pour les barrages est un objectif minimal.

Si la défaite à Rome contre la Lazio (1-4) sous des pluies diluviennes peut se concevoir, le nul contre une équipe très moyenne de la Real Sociedad (1-1) à domicile plombe le bilan niçois. Encore une fois, Haise était ressorti frustré de cette rencontre, déplorant "deux points qu'on n'a pas gagné alors qu'on méritait de les gagner".

Désormais 30e sur 36 équipes, donc hors du top 24 qui ouvre la voie à une qualification directe ou en barrages, Nice doit impérativement l'emporter à Budapest.

Les Niçois auront face à eux une formation de Ferencváros encore plus mal en point qu'elle en Ligue Europa, avec deux défaites contre Anderlecht et Tottenham.

Gagner en Hongrie permettrait aux Niçois de lancer enfin leur saison juste avant de disputer, dimanche, le derby de la Côte d'Azur contre Monaco, voisin étincelant actuellement.