Ligue Europa: du lourd pour Nice, tirage favorable pour Lille et Lyon

Nice a hérité d'un programme compliqué en phase de ligue de la Ligue Europa avec notamment l'AS Rome et le FC Porto, alors que Lille et Lyon s'en sont beaucoup mieux sortis lors du tirage au sort effectué vendredi à Monaco.

Les Niçois, éjectés du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions par le Benfica Lisbonne, n'ont pas été gâtés et vont se coltiner deux adversaires prestigieux avec Rome et Porto.

Les Giallorossi du champion du monde argentin Paulo Dybala et du Français Manu Koné, finalistes de la C3 en 1991 et 2023 et 5e de Serie A la saison dernière, constituent de sacrés morceaux pour les Aiglons. Mais les hommes de Franck Haise devront également affronter l'ambiance surchauffée de Porto, vainqueur de l'épreuve en 2003 et 2011, et celle d'Istanbul avec Fenerbahçe.

Le club turc, éliminé mercredi en barrages de la C1, est cependant en pleine crise puisqu'il s'est séparé vendredi de son célèbre entraîneur portugais José Mourinho.

Il y aura aussi un déplacement pas forcément simple à négocier au Celta Vigo, pensionnaire de Liga. Braga, Fribourg, Ludogorets et les Néerlandais de Go Ahead Eagles sont en revanche à la portée des Niçois qui vont tenter de laver l'affront de l'exercice précédant bouclé à la 35e et avant-dernière place en Ligue Europa.

"C'est un challenge relevé. On se bat toute la saison pour jouer la Coupe d'Europe, on y est. Il faudra donc se battre à fond. L'objectif sera d'être dans le Top 24 (pour accéder au moins aux barrages d'accession aux 8e de finale, ndlr) et on verra après ce qui se passe", a estimé le président niçois Fabrice Bocquet.

Lyon a encore besoin de vendre

Les trophées de la Ligue Europa et de la Ligue Conference de l'UEFA lors du tirage au sort de ces compétitions à Monaco le 29 août 2025. AFP

Lille, qui avait brillé en Ligue des champions en se hissant en 8e de finale en 2024-2025, a été mieux loti avec l'AS Rome comme seul cador et peut rééditer le même résultat en C3 en finissant dans le Top 8. Le Dynamo Kiev, le Paok, Fribourg, l'Étoile Rouge Belgrade, les Young Boys Berne, le SK Brann et le Celta Vigo ne devraient pas trop faire souffrir les Dogues, qui avaient terminé à la 7e place de la phase de ligue en C1 et pourront compter sur l'expérience de leur recrue phare, le champion du monde 2018 Olivier Giroud.

"On a beaucoup de respect pour nos adversaires, le chemin est long jusqu'à la finale du 20 mai à Istanbul. Mais notre ADN c'est de vouloir gagner un maximum de match et l'objectif sera de nous qualifier. Un bon parcours, ce serait de finir dans le Top 8", a jugé le président du Losc Olivier Létang.

Lyon peut également souffler et aura comme principaux dangers une réception de Salzbourg et un déplacement piégeux face au Betis, à Séville. Le Paok, Bâle et Go Ahead Eagles à domicile, le Maccabi Tel Aviv, Berne et Utrecht à l'extérieur complètent un tableau qui n'a pas de quoi faire frémir les Lyonnais.

"On a une vraie chance d'avancer au prochain tour. On a l'ambition d'avancer le plus loin possible. Cela fait du bien de jouer en Europe, avec des matches intéressants", a déclaré le directeur général de l'OL Michael Gerlinger.

La principale interrogation concerne surtout les contours de l'effectif, le club ayant encore besoin de vendre pour être dans les clous auprès de la DNCG, le gendarme financier du football français, et de l'UEFA, après avoir évité de justesse la relégation en Ligue 2.

"Tout le monde sait que l'on doit encore vendre donc on verra avec les derniers jours du mercato. Tout peut se passer mais on a besoin de respecter tous les critères promis à la DNCG et à l'UEFA donc c'est très important pour nous de faire une vente", a-t-il expliqué.

Enfin en Ligue Conference, Strasbourg, rescapé des barrages jeudi à Brondby et qui regoûte à une Coupe d'Europe pour la première fois depuis 20 ans, trouvera sur sa route Crystal Palace, Jagiellonia, Breidablik, le Slovan Brastislava, Aberdeen et Häcken.