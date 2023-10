Ligue Europa: face à Villarreal, Rennes veut poursuivre sa mue

Toujours invaincu cette saison, le Stade rennais, moins flamboyant que l'année passée, veut confirmer sa solidité nouvelle chez les Espagnols de Villarreal, jeudi (21h00) pour son deuxième match de poule en Ligue Europa.

Le vétéran serbe Nemanja Matic, recrue phare de l'été pour les Rouge et noir, symbolise cette mue toujours en cours: moins d'exubérance, mais plus de maîtrise. Un subtil équilibre que les hommes de Bruno Genesio cherchent encore, comme le prouvent leurs cinq matches nuls consécutifs en championnat, une série stoppée par la victoire contre Nantes dimanche (3-1).

Plus question de briller seulement dans des démonstrations offensives, où les attaquants rennais font parler leurs nombreuses qualités. "Pour atteindre des objectifs très élevés, il faut être solide. Il faut être régulier", a ainsi déclaré Genesio après le derby face aux Canaris.

Régulièrement pointée du doigt pour sa nervosité, la jeune arrière-garde rennaise n'est pas encore hermétique, comme le prouve ce ballon perdu par Warmed Omari - pas aidé par le pourtant expérimenté Steve Mandanda - qui a permis à Nantes d'égaliser. Mais à l'image du latéral Lorenz Assignon, libéré depuis quelques matches après un but plein de fougue contre Lille, elle réagit et ne sombre pas.

"Le gros point positif de cette soirée et de notre début de saison c'est qu'on est capables de réagir face à des événements contraires", a noté Genesio. "C'est un petit peu différent de la saison passée où on avait tendance à être très performants quand tout allait bien et à avoir un peu de mal à sortir la tête de l'eau quand il y avait un grain de sable".

Villarreal à la peine

Le milieu turc de Rennes Bertug Yildirim (de dos) félicité par le milieu français Ludovic Blas lors de la victoire 3-0 contre le Maccabi Haïfa en Ligue Europa au Roazhon Park de Rennes, France, le 21 septembre 2023 AFP/Archives

Preuve de cette confiance grandissante au sein d'une équipe encore jeune mais qui n'a plus connu de défaite depuis début mai et un déplacement à Nice: le nul arraché contre Lille après avoir été mené 2-0, ou l'égalisation à Bollaert après avoir subi toute une mi-temps contre les Sang et or.

Dans un groupe F homogène, le Stade rennais n'a pour l'instant pas eu à forcer son talent contre le Maccabi Haïfa, dévoré tout cru dans un match à sens unique (3-0).

Sur la pelouse du stade de la Ceramica, le test pourrait être d'une tout autre ampleur, malgré les difficultés que connaissent actuellement les Espagnols de Villarreal.

Le "sous-marin jaune" a réalisé un début de saison médiocre, qui a coûté sa place à l'entraîneur Quique Setien, limogé après quatre journées et remplacé par son compatriote Pacheta.

Actuel 13e de Liga avec quatre défaites en huit rencontres, Villarreal n'a plus gagné depuis un déplacement chez la lanterne rouge Almeria, et a encaissé une nette défaite chez les Grecs du Panathinaikos (2-0) pour son premier match de poule de C3.

Le milieu français de Rennes Benjamin Bourigeaud lors de la victoire 3-0 contre le Maccabi Haïfa en Ligue Europa au Roazhon Park de Rennes, France, le 21 septembre 2023 AFP/Archives

Gare cependant à la réaction de la bête blessée. Demi-finaliste de Ligue des champions en 2022, vainqueur de la Ligue Europa en 2021 en battant Manchester United, Villarreal est friand des compétitions européennes, où il sait se métamorphoser.

Reste à Rennes à retrouver suffisamment de sa "folie" offensive chère à Genesio pour que l'alchimie soit réussie. Le retour éventuel sur le banc de son attaquant vedette Martin Terrier, neuf mois après sa grave blessure au genou droit, pourrait être l'étincelle nécessaire.