Ligue Europa: l'OM fauché par Brighton et poussé en barrages

Les Marseillais ont encaissé en fin de rencontre un but de Brighton, synonyme de défaite et de deuxième place de leur groupe en Ligue Europa, jeudi en Angleterre

L'Olympique de Marseille a craqué in extremis jeudi à Brighton (défaite 1-0) et abandonné la première place du groupe B à son hôte anglais, un épilogue cruel qui l'oblige à disputer un délicat barrage en février pour poursuivre l'aventure en Ligue Europa.

Les Marseillais ont laissé filer le point qui leur suffisait à la 88e minute sur une frappe en lucarne de Joao Pedro, au moment même où leurs supporters allumaient des engins pyrotechniques pour fêter la qualification à venir.

L'équipe de Gennaro Gattuso connaîtra lundi l'identité de son futur adversaire, reversé de la Ligue des champions.

"On savait quel type de match on allait avoir, ce qui nous a manqué c'était la qualité dans le pressing. On était préparé pour faire face à cette équipe, mais il nous a manqué de la qualité et du courage, on aurait pu mieux faire pour gagner", a-t-il dit en conférence de presse.

"Nous avions un bon état d'esprit, mais ce qu'il manquait c'était la qualité. Eux avaient un pressing ultra offensif, des fois on arrivait à le passer mais c'était difficile", a-t-il ajouté.

"Moment historique"

Brighton inflige aux Français leur première défaite de la saison en Ligue Europa et, surtout, les envoie disputer un barrage aller-retour qui encombre un peu plus un calendrier surchargé, en février, au moment où leurs internationaux africains reviendront de la CAN.

Le club anglais ne pouvait, lui, pas rêver d'un meilleur scénario pour charmer un peu plus ses supporters alors qu'il dispute une compétition européenne pour la première fois de son histoire. Il retrouvera l'Europe en mars grâce à son billet direct pour les huitièmes.

"Dans la discussion d'avant-match, j'ai dit à mes joueurs que ce match était plus important pour nous que pour Marseille, parce que l'OM a l'habitude de jouer des compétitions européennes", a rembobiné Roberto De Zerbi. "Finir en tête du groupe, pour nous, ça doit être un jour historique, un moment historique", a ajouté l'entraîneur italien.

Ses "Seagulls" ont pris les commandes d'une rencontre pauvre en frissons offensifs, avant la pause, mais c'est Marseille qui s'est procuré les occasions les plus brûlantes.

Poteaux maudits

Jonathan Clauss a par exemple manqué le cadre de peu (69e) et surtout, vu une de ses frappes contrée par un adversaire, s'élever dans le ciel anglais avant de retomber sur la barre transversale (16e).

Les Marseillais ont touché les montants une deuxième fois, en seconde période sur un tir d'Amine Harit (59e).

Ce manque de réussite a fait très mal en toute fin de partie quand Joao Pedro a fusillé Pau Lopez d'une frappe sèche venue se loger dans la lucarne droite du portier.

Avant cela, l'Espagnol avait veillé au grain, avec une sortie aux poings devant Jack Hinshelwood (19e), une claquette sur une lourde frappe d'Evan Ferguson (86e) et un arrêt facile sur un tir trop mou de Pedro (41e).

De l'autre côté du terrain, Pierre-Emerick Aubameyang n'a rien fait, ou presque, de son association avec Vitinha, tout aussi transparent et remplacé après 52 minutes.

Ce coup d'arrêt met fin à une série de quatre victoires consécutives inédite pour l'OM cette saison. Il faudra reprendre de l'élan dès dimanche contre Clermont au Vélodrome.