Ligue Europa: Lyon concède le match nul (2-2) dans le temps additionnel à Hoffenheim

A l'issue d'une fin de match complètement folle, les Lyonnais ont concédé le match nul (2-2) jeudi soir sur la pelouse de Hoffenheim, ramenant un point de leur déplacement à Sinsheim, dans le sud-est de l'Allemagne.

En l'espace de 120 secondes dans le temps additionnel, les coéquipiers de Maxence Caqueret, capitaine jeudi soir, ont vécu un véritable ascenseur émotionnel, passant de la joie d'une troisième victoire dans la compétition grâce au but d'Alexandre Lacazette (2-1, 90e+3) à la déception d'une égalisation concédée sur une frappe d'Umut Tohumcu (2-2, 90e+5).

Avec ce résultat nul, les hommes de Pierre Sage s'accrochent tout de même au wagon de tête de la compétition européenne (C3) avec sept points en quatre rencontres, neuvièmes et aux portes du top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale au printemps, à mi-course de la phase de groupe.

Habitué à une grosse rotation depuis le début de la saison, Pierre Sage n'avait laissé dans son onze de départ que le défenseur Duje Caleta-Car par rapport à l'équipe alignée il y a six jours à Lille (1-1). Le technicien lyonnais avait forcément en tête le derby contre Saint-Etienne dimanche en championnat.

En manque d'automatismes en première période, notamment dans l'animation offensive, les Lyonnais ont été dominés pendant la première heure de jeu et ont logiquement concédé l'ouverture du score en début de seconde période.

Descamps vigilant

Le Lyonnais Warmed Omari (à dr.) aux prises avec le joueur de Hoffenheim Adam Hlozek pendant la rencontre de Ligue Europa entre les deux équipes jeudi à Sinsheim. AFP

Sur un mouvement sur le côté gauche de Hoffenheim, Valentin Gendrey s'est retrouvé dans les six mètres à la réception d'un centre pour tromper Rémy Descamps (1-0, 47e).

Pierre Sage a fait rentrer Alexandre Lacazette, Ryan Cherki, Malick Fofana et Ainsley Maitland-Niles à la 61e minute. Son équipe a immédiatement montré un tout autre visage et a inversé le cours de la rencontre.

L'égalisation est venue dès la 66e minute d'Abner, d'une belle frappe qui n'a laissé aucune chance au gardien de but international allemand Oliver Baumann. Et Alexandre Lacazette pensait avoir fait le plus dur en trompant Baumann dans le temps additionnel, mais c'était sans compter une balle mal renvoyée par la défense lyonnaise et bien exploitée par Tohumcu.

Titularisé pour la première fois dans les buts lyonnais à la place de Lucas Perri, Rémy Descamps avait repoussé plusieurs tentatives dans le dernier quart d'heure, vigilant sur une déviation d'Anton Stach, bien placé pour arrêter une reprise de volée d'Adam Holzek et parfait pour repousser une tentative de loin de Haris Tabakovic.