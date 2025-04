Ligue Europa : Lyon contraint d'innover en attaque face à Manchester United

Le Lyonnais Rayan Cherki célèbre son but contre Lille (victoire 2-1) en Ligue 1, le 5 avril 2025 à Lyon

Privé sur blessure de ses deux principaux atouts offensifs, Malick Fofana et Ernest Nuamah, Lyon va devoir renouveler son attaque face à Manchester United jeudi (21H00) en quarts de finale aller de Ligue Europa.

Avec ses deux fers de lance blessés au genou, l'entraîneur de l'OL Paulo Fonseca pourrait choisir de faire jouer au Groupama Stadium Georges Mikautadze, en forme actuellement, sur une aile en laissant Alexandre Lacazette en pointe.

Après la sortie prématurée de Nuamah samedi contre Lille en Ligue 1 (victoire 2-1), Rayan Cherki efficace cette saison (9 buts, 18 passes décisives toutes compétitions) était rentré à sa place sur le côté droit de l'attaque alors que l'Argentin Thiago Almada jouait sur la gauche.

Toutefois, même s'ils sont de bons passeurs, les deux joueurs ne prennent pas la profondeur.

"Malick et Ernest vont très vite, sont très bons sur les un contre un et ils prennent bien la profondeur. Il faudra nous adapter aux joueurs qui sont disponibles en ce moment. Mais je crois beaucoup en tous ceux qui sont là", tente de positiver l'entraîneur de Lyon.

"Nous avons bien préparé notre match et je pense que nous pourrons bien faire les choses sans Malick et Ernest", veut croire le technicien qui n'a toutefois guère de solutions de remplacement.

L'attaquant lyonnais Alexandre Lacazette lors du match de Ligue 1 contre Lille (victoire 2-1), le 5 avril 2025 à Décines-Charpieu AFP

Car derrière Nuamah et Fofana, Enzo Molebe (17 ans), ne compte que huit minutes de jeu avec les pros, disputées en Ligue Europa à Qarabag, le 28 novembre, et les jeunes de l'équipe B, dénués d'expérience au plus haut niveau, ne semblent pas (encore) à la hauteur.

Fofana espéré au retour

Les départs au mercato d'hiver de Saïd Benrahma en Arabie Saoudite et de Gift Orban, à Hoffenheim (Allemagne) ôtent des solutions de rechange offensives à Fonseca même s'ils étaient peu performants.

L'OL est également privé du milieu américain, Tanner Tessmann, pour "raisons personnelles".

Fofana (20 ans), qui a inscrit six buts en C3 (une passe décisive) en neuf rencontres et quatre buts en L1 (4 passes), s'est fait une entorse le 16 mars contre Le Havre (4-2) à la suite d'un choc.

Il a bien repris l'entraînement depuis quelques jours mais il est trop juste pour être aligné dès jeudi contre MU.

Il est espéré pour le match retour à Old Trafford, le 17 avril avec des doutes sur son état de forme après avoir manqué un mois de compétition.

De son côté, Nuamah (21 ans) est sorti dès les premières minutes de la rencontre OL-Lille. Il souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et sa saison est terminée.

Si Malick Fofana a été bon en première moitié de saison sous la direction de Pierre Sage, l'arrivée de Paulo Fonseca fin janvier l'a de nouveau relégué sur le banc des remplaçants où il a retrouvé un rôle de joker de fin de match au profit d'Ernest Nuamah qui a affiché de réels progrès en étant aligné au coup d'envoi.

L'international ghanéen a notamment inscrit un doublé contre le FCS Bucarest en 8e de finale retour, le 13 mars (4-0).

Face à Lille, samedi, l'Olympique lyonnais, malgré sa victoire, a peiné pour se mettre en bonne position avec seulement quatre tirs cadrés sur un total de dix tentatives.