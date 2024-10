Ligue Europa: Nice chute encore, face à Ferencvaros

En pleine crise de résultats, l'OGC Nice s'est incliné 1-0 jeudi sur le terrain du club hongrois de Ferencvaros lors de la 3e journée de la Ligue Europa, au bout d'un match raté et où tout est allé de travers.

Cela fait désormais six matchs de suite que Nice ne parvient pas à s'imposer: trois en Ligue 1 et trois en Ligue Europa, où le bilan des Aiglons est plus que décevant avec un seul match nul contre la Real Sociedad (1-1) et deux défaites, à Rome face à la Lazio (4-1) et ce jeudi contre Ferencvaros.

Le dernier succès des Niçois remonte donc à plus d'un mois et à la correction infligée à Saint-Étienne (8-0), qui semble bien loin au moment de se tourner vers le derby de la Côte d'Azur dimanche contre Monaco, deuxième de L1.

Surtout, alors que les derniers résultats n'avaient pas forcément récompensé plusieurs prestations encourageantes des hommes de Franck Haise, le match de jeudi, extrêmement décevant, a marqué un coup d'arrêt au plan de la qualité de jeu.

Mohammed Abu Fani (g) et Mohamed Abdelmonem à Budapest le 24 octobre 2024 AFP

"Aujourd'hui ça a été une très, très mauvaise soirée. Il faut qu'on soit un peu plus efficaces. Il faut qu'on élève notre niveau", a reconnu après la partie le latéral Ali Abdi, interrogé par Canal +.

Au fond, rien n'a fonctionné jeudi à Budapest pour les Niçois. Secoués d'entrée par les Hongrois, ils ont été vite menés avec un but contre son camp du défenseur Moïse Bombito sur un coup franc (1-0, 15e).

À la pause, Sofiane Diop a ensuite dû sortir, blessé à la tête un peu plus tôt sur un choc avec... son capitaine Pablo Rosario. En fin de match (84e), ce dernier a même été expulsé, pour ajouter encore au bilan de cette soirée de cauchemar.

Au milieu de ces diverses péripéties, Nice n'a été que très rarement dangereux, à l'exception de dix minutes plus réussies en début de deuxième période, avec des situations intéressantes pour Evann Guessand et Jérémie Boga.

Mohamed-Ali Cho entre Cristian Ramirez (g) et Mohamed Ali Ben Romdhane à Budapest le 24 octobre 2024 AFP

Mais le meilleur joueur de Nice a été son gardien Marcin Bulka, qui a dû intervenir à plusieurs reprises quand Ferencvaros tentait de creuser l'écart en contre.

Au bout du compte, Nice n'a donc gagné que deux des 11 matchs disputés depuis le début de saison en L1 ou en Ligue Europa. Pas très rassurant à l'heure d'accueillir le voisin monégasque, à l'inverse assez irrésistible ces dernières semaines...