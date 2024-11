Ligue Europa: Nice rend une copie indigne et s'enfonce très dangereusement

Nice a, une nouvelle fois, été très en dessous du niveau requis par la Ligue Europa, jeudi soir contre les Glasgow Rangers et s'est logiquement incliné à domicile (4-1), hypothéquant très fortement ses chances de qualification.

Après cette troisième défaite en cinq journées, les Niçois sont désormais avant-derniers de la Ligue Europa avec deux points et une différence de buts catastrophique (-7). Le 24e de la compétition (dernière place de barragiste), l'Union Saint-Gilloise, possède cinq points.

Nice devra donc impérativement s'imposer contre cette équipe, à Bruxelles lors de son prochain déplacement pour croire encore à la qualification. Mais vu le niveau proposé par ses joueurs, Franck Haise peut s'interroger.

Avant la réception des Rangers, désormais 8e du classement (10 points), les Niçois n'avaient jamais ouvert la marque en Ligue Europa cette saison. Encore une fois, ils n'ont pas dérogé à leur travers. Mais, pour leur troisième rencontre à domicile de la saison, ils se sont rendus la tâche insurmontable.

Après avoir été menés 1-0 contre la Real Sociedad et être revenus (1-1), après avoir été menés 2-0 contre Twente et être revenus (2-2), ils sont rentrés cette fois aux vestiaires à la pause après avoir concédé 3 buts en moins d'un quart d'heure.

Le Tchèque Vaclav Cerny a d'abord marqué après une récupération facile de l'attaquant marocain Hamza Igamane devant un Mohamed Abdelmonem bien trop passif (35e). Au lieu de tenir l'équipe, les cadres de la soirée se sont alors effondrés.

Trop d'erreurs individuelles

Trois minutes plus tard en effet, une improbable incompréhension entre Pablo Rosario et Marcin Bulka a permis à l'international ivoirien, Mohamed Diomande, de se faufiler et de doubler la mise devant le kop niçois incrédule face à tant de naïveté (38e).

Avant la pause, Abdelmonem allait une nouvelle fois se manquer. Cette fois-ci, l'Egyptien a raté sa passe en retrait pour Bulka. Igamane en a profité pour inscrire le troisième but de son équipe (45e+3).

Il faut dire que Nice, dans une formation déjà très diminuée en raison de huit blessés (Moffi, Boga, Sanson, Mendy, Dante, Clauss, Abdi et Orakpo) et deux suspendus (Diop et Bombito) mais aussi très remaniée (Ndombélé, Cho, Guessand sur le banc), avait alors, depuis bien longtemps déjà, perdu son capitaine Youssouf Ndayishimiye.

De retour de blessure après une lésion aux muscles ischio-jambiers de la cuisse gauche contractée avec la sélection burundaise, le colosse niçois a joué un quart d'heure. Puis il a dû laisser sa place au jeune Yaël Nandjou qui faisait ses débuts en professionnel (18e).

Avant d'encaisser le premier but, Nice s'était même créé les meilleures opportunités avec Badredine Bouanani (frappe à côté, 5e), Tom Louchet (frappe détournée par le gardien, 6e) et Youssoupha Moukoko (reprise contrée, 6e).

En revanche, une fois menés au score, les Rouge et Noir n'ont plus existé. Ils ont même encaissé un quatrième but par l'intermédiaire, à nouveau, de Igamane, auteur de son troisième but en trois matches dans la compétition (54e).

Seul Bouanani a offert un sourire au public. Son très beau coup franc du gauche a permis de réduire l'écart (83e).