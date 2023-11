Ligue Europa: Rongier, Aubameyang, les problèmes s'enchaînent pour l'OM

Plongé dans une saison extrêmement chaotique, l'OM peine à trouver de la continuité dans ses performances et ses résultats et se retrouve accablé par deux nouvelles blessures, celles de Valentin Rongier et de Pierre-Emerick Aubameyang, au moment d'aller affronter l'AEK Athènes jeudi en Ligue Europa.

Le capitaine et l'avant-centre titulaire, rien que ça ! Alors même qu'il tente péniblement de redresser le cap perdu par le navire marseillais dès le début d'une saison mal emmanchée, l'entraîneur Gennaro Gattuso vient donc de perdre deux éléments importants.

Mardi soir, le club marseillais a en effet annoncé une opération à venir pour Rongier, touché au genou gauche dimanche lors d'un choc avec le Lillois Rémy Cabella.

L'OM n'a pas précisé la durée d'indisponibilité de son milieu de terrain, mais les quotidiens L'Equipe et La Provence évoquent une possible absence jusqu'au mois de février.

Et, mercredi, une nouvelle tuile est venue compliquer la vie de Gattuso, cette fois-ci dans le secteur offensif.

Lors de la dernière séance d'entraînement programmée à la Commanderie avant le départ pour Athènes, les suiveurs ont remarqué l'absence d'Aubameyang. Quelques heures plus tard, le club a confirmé que l'attaquant gabonais devait déclarer forfait pour ce déplacement en Grèce.

Groupe dépeuplé

Le milieu marseillais Valentin Rongier lors de la rencontre de Ligue 1 entre Metz et l'OM, le 18 août 2023 à Metz. AFP/Archives

Selon une porte-parole du club, qui n'a pas donné plus de précision, il souffre d'une "gêne" musculaire. Son cas n'inspire pas d'inquiétude particulière au sein du club et son absence devrait être plus courte que celle de Rongier, au point que sa présence dimanche à Lens ne semble pas totalement exclue.

"On ne peut rien faire quand des choses négatives arrivent. Il ne faut pas parler de malchance, il faut accepter et continuer à travailler", a assuré Gattuso mercredi en conférence de presse, en réponse à une question sur ces deux nouveaux coups durs.

"Je ne vois pas une équipe à la dérive, un club en grande difficulté. On a perdu des joueurs importants mais d'autres vont jouer. Je ne suis pas tranquille, parce que ça n'est pas dans ma nature, mais je ne vois pas que le négatif. L'équipe est vivante", a-t-il ajouté.

En attendant, c'est donc à la tête d'un groupe très dépeuplé que l'OM est arrivé mercredi soir à Athènes, où il tentera face à l'AEK de conserver sa première place dans le groupe B de la Ligue Europa.

A l'aller à Marseille, au bout d'un match disputé dans une ambiance magnifique du fait de l'amitié ancienne entre groupes de supporters des deux clubs, l'OM s'était imposé 3-1. Jeudi à Athènes, un nouveau bon résultat gonflerait ses chances de qualification, mais le poids des absences pourrait se faire sentir.

Aller au feu

Au milieu de terrain, les choix de Gattuso sont en effet très limités avec les seuls Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout et Amine Harit en éléments d'expérience.

Rongier est donc blessé, tout comme Azzedine Ounahi, victime d'une chute à son domicile il y a une dizaine de jours et qui souffre du dos. Pape Gueye, lui, est toujours suspendu par la Fifa et ne pourra pas reprendre avant début-décembre.

L'attaquant marseillais Pierre-Emerick Aubameyang lors de la rencontre entre son club et Brest à Marseille, le 26 août 2023. AFP/Archives

En attaque, la blessure d'Aubameyang pourrait sembler moins problématique tant le Gabonais déçoit, avec un seul but en dix matchs de championnat. Dimanche contre Lille (0-0), l'ancien de Barcelone, Arsenal et Chelsea est sorti sous des sifflets très nourris après 70 minutes très pauvres.

"On attend un peu plus parce qu'il s'appelle Aubameyang. Il fait des erreurs comme tous les autres mais il paie un peu sa carrière et son nom. Les gens attendent qu'il marque un but par match", avait alors défendu Gattuso.

"Aujourd'hui, on a tous fait des erreurs au plan offensif et je ne vois pas un joueur mort ou désinvolte. On se concentre un peu trop sur lui et ça ne me plaît pas beaucoup. J'irai au feu pour le défendre, comme tous mes joueurs", avait-il ensuite assuré.

Jeudi à Athènes, c'est avec Vitinha en pointe que le coach italien ira au feu. Pour l'instant, il n'a pas donné beaucoup de temps de jeu au Portugais. Mais il n'a plus vraiment le choix, l'ex-joueur de Braga étant le seul avant-centre à sa disposition.