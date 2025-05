Ligue Europa: Tottenham bat Bodoe/Glimt et prend une option pour la finale

Tottenham a éloigné ses soucis domestiques le temps d'une soirée rayonnante contre Bodoe/Glimt, invité surprise du dernier carré de Ligue Europa, qu'il a dominé 3-1 en demi-finale aller jeudi à Londres.

L'actuel 16e de Premier League a fait un pas de géant vers la finale du 21 mai à Bilbao après un match à sens unique, ou presque, contre le Petit poucet norvégien de la compétition.

Les attaquants Brennan Johnson (1re), James Maddison (34e) et Dominic Solanke (61e), sur pénalty, ont régalé les supporters des Spurs, épuisés par une saison cauchemardesque en championnat, mais surexcités jeudi dans leur chaudron du nord de Londres.

"Je ne pense pas que le score reflète notre domination ce soir, mais il faut l'accepter. Nous sommes encore dans une très bonne position" avant le retour, disputé en Norvège sur une pelouse artificielle, a commenté l'entraîneur Ange Postecoglou.

"Nous avons évidemment connu une saison difficile, mais les soirées européennes cette année ont été très spéciales. Ils (les supporters) ont joué leur rôle ce soir", a applaudi l'Australien.

Les Spurs ont dominé leur sujet comme rarement cette saison, portés par une ambiance de très haut niveau, et aidé par la fragilité d'un adversaire aux moyens bien plus limités.

Tombeurs de Twente, l'Olympiacos et la Lazio, les Jaunes du cercle polaire étaient privés de deux milieux titulaires sur suspension, dont l'ex-Lensois Patrick Berg, et comptaient trois remplaçants de moins que leurs adversaires sur le banc au coup d'envoi.

Ils avaient aussi plus de 60.000 supporters hostiles dans le dos au Tottenham Hotspur Stadium, soit plus que le nombre d'habitants de Bodoe, et un paquet de stars anglaises à affronter sur le terrrain.

Départ fatal

Le début de match a été catastrophique pour les doubles champions de Norvège en titre, dépassés dans l'engagement, un peu naïfs défensivement, et punis par une tête de Johnson moins de 40 secondes après le coup d'envoi.

Destiny Udogie à Londres le 1er mai 2025 AFP

James Maddison a doublé la mise après avoir joliment contrôlé un long ballon puis déclenché un tir croisé, passé entre le gardien et deux défenseurs.

Le gardien Nikita Haikin a réalisé une belle parade sur une volée de Rodrigo Bentancur (38e), mais il n'a rien pu faire sur le pénalty obtenu par Cristian Romero et transformé par Solanke.

Son capitaine Ulrik Saltnes a réduit l'écart après un joli dribble dans la surface suivi d'un tir, dévié par un adversaire (83e), pour entretenir un timide espoir de qualification avant la manche retour, le 8 mai en Norvège.

Ce but est "très important" en vue du match retour, a relevé l'entraîneur de Bodoe, Kjetil Knutsen. A la maison, "nous aurons des opportunités, nous ne sommes pas les favoris, mais nous allons nous battre".

En finale, Tottenham pourrait retrouver Manchester United, un voisin de classement (14e) que les Spurs ont battu trois fois cette saison, deux fois en championnat et une fois en coupe de la Ligue.