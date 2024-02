Ligue Europa: tout feu, tout flamme, Lens reçoit Fribourg en barrage

Fort d'un nouveau potentiel offensif développé ces dernières semaines, Lens accueille Fribourg jeudi (21h00) en barrage aller d'accession aux huitièmes de finale de la Ligue Europa, après avoir laissé filer les étoiles de la Ligue des champions.

Moins de paillettes mais une compétition davantage à la mesure des Lensois. Après un parcours honorable en C1 (troisième du groupe B, huit points), les Sang et Or ne sont plus qu'à deux marches d'être reversés en C3.

Il leur faut pour cela éliminer Fribourg, septième de Bundesliga, au terme d'une double confrontation qui semble équilibrée. Les deux clubs sont toutefois dans des courbes opposées: les Allemands ont perdu leurs trois dernières rencontres en encaissant trois buts à chaque fois, tandis que le club de l'Artois a remporté ses trois derniers matches.

Surtout, Lens est en pleine progression offensive dans le sillage de son nouveau - et jeune - tandem au milieu de terrain composé d'Andy Diouf (20 ans) et de Neil El Aynaoui (22 ans).

Le joueur du club de football de Lens Andy Diouf lors du match de championnat de France de Ligue 1 contre Le Havre au stade Oceane au Havre le 20 octobre 2023. AFP/Archives

Le premier s'est révélé quand Salis Abdul Samed et Nampalys Mendy disputaient la Coupe d'Afrique des nations, enchaînant les prestations de haut niveau près des attaquants. Sa position haute permet d'apporter le surnombre et de créer des espaces pour ses partenaires.

Le second ratisse nombre de ballons et impressionne par son activité. Devant eux, David Pereira da Costa rayonne en attaque, comme l'a encore montré son match plein face à Strasbourg, ponctué d'un but et de deux passes décisives dont une cruciale pour Elye Wahi, dont Lens attend désormais le réveil.

"L'idée est d'avoir plus de présence autour de l'axe, commente Franck Haise. Il faut sentir les bons moments. Et puis quand on arrive dans les 30-35 derniers mètres, quand on a commencé à créer un premier déséquilibre, il faut ramener plus de monde autour d'Elye (Wahi)."

"Une question d'équilibre"

Les attaquants lensois s'épanouissent dans cette nouvelle configuration, à commencer par l'ailier droit Florian Sotoca, buteur contre Strasbourg. "L'organisation est un peu différente depuis quelques matches, on est un peu plus proches les uns des autres, et (...) on se trouve mieux, affirme le natif de Narbonne. Andy (Diouf) fait de grosses différences au milieu."

Voilà pour le côté pile. Côté face, Lens est davantage friable dans l'axe avec El Aynaoui, Diouf et Pereira da Costa qu'avec Abdul Samed, Mendy et Adrien Thomasson, par exemple.

L'entraineur du club de football de Lens Franck Haise lors du match contre le FC Nantes au stade de la Beaujoire à Nantes le 3 février 2024. AFP/Archives

Samedi au Stade Bollaert, les Alsaciens ont profité des brèches ouvertes pour réduire le score et mettre en difficulté les joueurs de Franck Haise au point d'obliger le Normand à faire entrer Abdul Samed à la 71e minute.

"C'est toujours une question d'équilibre, justifie-t-il. (Diouf et El Aynaoui) ont fait de bonnes choses mais comme ce sont de jeunes joueurs, ils ont encore des choses à aller chercher."

Une incertitude plane donc concernant la composition du milieu de terrain lensois pour cette joute européenne où l'expérience compte tant.

Comme à son habitude, Franck Haise a laissé le suspense intact en conférence de presse. "Il y a les deux options, de l'expérience, et puis de la forme actuelle", a-t-il dit avant d'en ajouter une troisième: "mixer la jeunesse et l'expérience." Les Lensois ne pourront en tout cas pas bénéficier de celle de Facundo Medina, suspendu pour le match aller.