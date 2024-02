Ligue Europa: un autre visage de Lens attendu à Fribourg

Dominé et heureux d'avoir conservé ses chances après le match aller (0-0) à domicile, Lens devra afficher un autre visage à Fribourg jeudi (18h45) pour tenter de passer le barrage de la Ligue Europa, face à une équipe au ralenti.

C'est en bordure de la Forêt Noire, dans l'Europa-Park-Stadion de Fribourg et ses 35.000 spectateurs, que les hommes de Franck Haise vont jouer la suite ou la fin de leur aventure européenne, débutée à l'automne par un nul à Séville puis un exploit contre Arsenal.

Pour un nouvel exploit et franchir ce barrage, les Lensois pourront compter sur le soutien de 2.230 supporters qui feront le déplacement d'un peu plus de 500 kilomètres, de l'autre côté du Rhin dans le sud-ouest de l'Allemagne.

Ils devront surtout se montrer "plus percutants" et "plus justes" qu'au match aller, pour reprendre les termes de l'entraîneur de Lens à l'issue de la première manche qui a mis son équipe en ballottage défavorable.

"On n'a pas trouvé la faille, mais on a encore toutes nos chances pour le match retour. Il y a eu un peu d'approximation technique, mais le plus frustrant, ça a été de ne pas avoir trouvé la clé pour faire sauter le verrou", a estimé le défenseur Massadio Haïdara après le match aller. "Le match va s'ouvrir un peu plus", a-t-il prédit.

Surplace

Facundo Medina, le défenseur argentin de Lens, au marquage de Florent Mollet, milieu de terrain de Nantes, en L1 le 3 février 2024 à Nantes AFP/Archives

Entre ces deux matches contre Fribourg, Lens a manqué une belle occasion en championnat de revenir totalement dans la lutte pour les places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions en concédant le nul à Reims (1-1).

Privé au match aller de Facundo Medina, Franck Haise va pouvoir compter sur le retour de son défenseur argentin mais sera privé de la pièce centrale de sa défense à trois, l'international autrichien Kevin Danso, suspendu après un carton jaune.

En face, les hommes de Christian Streich, sur le banc de Fribourg depuis 2011, ce qui en fait le troisième plus ancien entraîneur des cinq grands championnats européens, continuent de faire du surplace en championnat (8e), avec seulement cinq points sur 18 possibles depuis la reprise de la Bundesliga mi-janvier.

Pour leur dernière sortie, dimanche à domicile contre l'Eintracht Francfort, ils ont été menés à trois reprises, mais sont à chaque fois revenus pour arracher le point du match nul.

"On a été menés trois fois au score, et on doit au final remporter le match. Cette équipe a tout donné, les remplaçants étaient aussi bons", a souligné Streich après la rencontre au micro du diffuseur DAZN.

Przemyslaw Frankowski, le latéral polonais du RC Lens, au cours du barrage aller de Ligue Europa contre Fribourg le 15 février 2024 au stade Bollaert à Lens AFP/Archives

Son équipe n'a plus gagné depuis le 20 janvier, et son surplace en Bundesliga ne lui a pas permis de profiter des faux-pas de Dortmund et de Leipzig sur la même période pour essayer de se mêler à la lutte pour la quatrième place. Pire, la sixième place, dernière qualificative pour l'Europe la saison prochaine est désormais à quatre points.