Los Angeles 2028: les organisateurs jugent les Jeux "apolitiques" après l'élection de Trump

L'élection de Donald Trump n'aura pas d'impact sur la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles en 2028, ont assuré les organisateurs jeudi, estimant que "les Jeux ne sont pas politiques".

"Les Jeux olympiques ne sont pas politiques (...) Ce sont les Jeux de l'Amérique qui ont lieu à Los Angeles. Ils se placent au-dessus de la politique dans tous leurs aspects", a déclaré le président de LA28 Casey Wasserman lors d'une conférence de presse tenue jeudi après-midi sur le campus de l'université de Californie à Los Angeles (UCLA), où sera installé le Village olympique et paralympique en 2028.

"Nous travaillons là-dessus depuis dix ans (depuis le début du processus de candidature, avant l'attribution en 2017, ndlr), nous avons connu trois présidents et ce sera la quatrième administration. Trump était président quand nous avons obtenu les Jeux et il avait signé les documents qui engagent l'Etat fédéral sur la sécurité et le transport", a ajouté M. Wasserman.

La conférence de presse a conclu trois jours de réunions et de visites des installations entre le Comité international olympique (CIO), le Comité d'organisation de LA28 et celui des Jeux de Paris tenus cet été dans la capitale française.

"Nous avons été en contact avec l'équipe de transition", a précisé à l'AFP Reynold Hoover, directeur exécutif des Jeux de Los Angeles.

"Casey (Wasserman) et moi avons écrit une lettre au président élu Trump pour le féliciter de son élection. Nous sommes aujourd'hui engagés non seulement avec la future administration Trump, mais aussi avec nos partenaires du département d'Etat, du département de la Sécurité intérieure et de tous les partenaires fédéraux dont nous avons besoin pour organiser les Jeux", a-t-il ajouté.

"Nos Jeux sont apolitiques. On va organiser les plus grands Jeux de l'Histoire, avec les plus grands revenus jamais dégagés et on va le faire en partenariat avec l'Etat de Californie, avec la ville, avec la communauté et avec le pays."