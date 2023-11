Mamelodi Sundowns, une affaire qui roule

Par TV5MONDE

Image CAF

4 minutes de lecture

En quelques semaines, le club sud-africain de Mamelodi Sundowns a fait main basse sur la première édition de l'African Football League, ligue semi-fermée rassemblant les meilleures équipes du continent, et sur la Ligue des Champions féminine, que ses filles ont remporté pour la deuxième fois en trois ans. Cher au président de la CAF Patrice Motsepe, la formation basée à Pretoria recueille les fruits d'une structuration sans faille.

Une domination implacable chez les hommes comme chez les femmes : après avoir remporté avec son équipe masculine l'édition inaugurale de l'African Football League aux dépens du Wydad Casablanca le 12 novembre, les Mamelodi Sundowns se sont adjugés une semaine plus tard un nouveau trophée continental en décrochant le titre en Ligue des Champions féminine. Une nouvelle victoire aux dépens d'une formation marocaine, le SC Casablanca (3-0) en l'occurrence. Omniprésentes au tableau d'honneur, avec la meilleure buteuse (Tholakele Refilwe, 5 buts), la meilleure joueuse (Boitumelo Rabale) et la meilleure gardienne de but (Andile Dlamini), les femmes de Jerry Tshabalala remportent ainsi leur deuxième titre en trois éditions, établissent un record en le faisant sans encaisser le moindre but et empochent au passage le chèque de 400.000 dollars US réservé au vainqueur. Et ce n'est pas tout : les vainqueurs de l'AFL ont pris ce samedi un départ parfait dans leur poule de Ligue des Champions en disposant largement des Mauritaniens de Nouadhibou (3-0).



Du côté de Pretoria, les armoires débordent de décorations. Avec seize titres nationaux de PSL (Premier Soccer League) dont les six derniers consécutivement, la section masculine est désormais la plus titrée du pays. Cinq fois vice-champions d'Afrique du Sud, les Brazilians (ainsi surnommés en raison de leurs couleurs similaires à celle de la Seleçao) ont aussi gagné quatorze Coupes nationales (pour trente finales jouées), mais aussi et surtout une Ligue des Champions, en 2016, et une Supercoupe de la CAF l'année suivante, ainsi donc qu'une African Football League. Fondée en 2009, la section féminine n'a pas tardé à dominer les débats. Les "Banyana ba Style" comptent à leur palmarès cinq titres de championnes, dont trois depuis la création de la SAFA National Women's League en 2019-2020.



Le duopole de Soweto, formé par les deux clubs rivaux des Orlando Pirates et des Kaizer Chiefs, appartient désormais au passé. Un signe ? Chez les hommes comme chez les femmes, les Mamelodi Sundowns suscitent la jalousie. Club prospère et bien structuré, seule formation africaine à figurer dans le jeu FIFA 23, il tirerait sa force de la fortune de la famille Motsepe, du nom bien sûr de son fondateur et patron historique devenu président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Natif du township de Soweto, ce self-made man inacrne cette élite noire qui a prospéré après l’apartheid. Si l'argent n'a jamais manqué aux Mamelodi Sundowns, le club est devenu maître dans l'art d'en faire une bonne utilisation, dans ses sections masculine comme féminine.



La quête de l'excellence



Cette quête de l'excellence est notamment passée par le développent d'une direction sportive calquée sur celle des meilleurs clubs européens. En septembre 2019, le club nomme José Ramon Alesanco au poste de directeur sportif. Ancien défenseur international espagnol, le Basque s'était fait un nom dans son pays natal en dirigeant avec brio la Masia, le mondialement réputé centre de formation du FC Barcelone, puis en prenant en mains celui du FC Valence. Depuis, le technicien espagnol est retourné au Barça, et c'est un ancien de Chelsea et de la Fédération danoise de football, Flemming Berg, qui a repris les rênes. Précédemment dénicheur de talents pour les Mamelodi Sundowns, ce grand formateur avait initié la filière sud-américaine, qui a amené aux lauréats de l'African Football League des joueurs importants comme l'Uruguayen Gaston Sirino, le Chilien Marcelo Allende ou le Bolivien Erwin Saavedra.



Au-delà d'un recrutement bien senti, les Sundowns filles comme garçons brillent loin de leurs bases grâce à la science avec laquelle sont programmés ces déplacements souvent lointains. Le club ne laisse rien au hasard dans la préparation des matchs de Coupes africaines. Les adversaires sont supervisés de manière systématique et rigoureuse, le séjour est minutieusement organisé afin de mettre les représentant(e)s de l'équipe et leur encadrement dans les meilleures conditions possibles.



Si une bonne partie des titulaires de l'actuelle équipe nationale masculine portent les couleurs des Mamelodi Sundowns, le vent d'optimisme qui avait gagné les supporters des Bafana Bafana depuis la victoire de prestige sur le Maroc (1-0) en juin dernier, a été tempéré par le coup d'arrêt subi au Rwanda (défaite 2-0), ce mois-ci en éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Diverses sources sud-africaines évoquent aujourd'hui la possibilité de voir le sélectionneur Hugo Broos flanqué pour la CAN en Côte d'Ivoire d'un adjoint issu des Sundowns, en l'occurrence l'entraîneur Rhulani Mokwena ou bien son assistant Manqoba Mngqithi. L'un de ces deux techniciens pallierait l'absence probable de l'adjoint en titre Helman Mkhalele, non titulaire des diplômes requis – une licence d'entraîneur CAF A ​​ou Pro. Il ne serait plus exagéré dès lors de parler de Bafana Sundowns ou de Mamelodi Bafana.