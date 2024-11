Marathon de New-York: Chepkirui et Nageeye vainqueurs surprise

La Kényane Sheila Chepkirui remporte le marathon de New York, le 3 novembre 2024

La Kényane Sheila Chepkirui et le Néerlandais Abdi Nageeye ont créé deux petites surprises en remportant le marathon de New York dimanche, leur premier succès majeur à 33 et 35 ans.

Chepkirui s'est imposée en 2 h 24 min 35 sec, après avoir réussi à se débarrasser sur une dernière accélération de sa compatriote Hellen Obiri (2h24:49), vainqueur à New York en 2023 et médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Paris cet été.

"Mon entraînement a été très bon, je suis très heureuse. J'ai puisé profond en moi sur le dernier mile qui était très dur, j'ai poussé à la limite", a expliqué Chepkirui au micro d'ESPN.

Chepkirui avait pris la 6e place du marathon de Londres au printemps après avoir brillé l'an passé à Berlin, avec une 2e place en 2 h 17 min 49.

Nageeye, vice-champion olympique à Tokyo en 2021 derrière Eliud Kipchoge, a lui aussi décroché sa première grande victoire après avoir terminé 3e à New York en 2022.

"Je me sentais tellement bien, j'étais super concentré. Les Jeux olympiques ont été très durs pour moi (abandon à Paris), une grande déception. Peu de gens croyaient en moi mais je savais que j'étais capable de grandes choses, c'était ma course aujourd'hui (dimanche)", a-t-il déclaré.

Le Néerlandais Abdi Nageeye célèbre sa victoire dans le marathon de New York, le 3 novembre 2024 AFP

En 2 h 7 min 39 sec, Nageeye a devancé trois anciens vainqueurs à New York: les Kényans Evans Chebet (2h07:45) et Albert Korir (2h08:00), et le champion olympique éthiopien Tamirat Tola (2h08:12).

Né en 1989 en Somalie, Nageeye avait fui la guerre civile avec ses frères pour les Pays-Bas en 1996: "là je pouvais être un enfant normal, je pouvais jouer en toute sécurité sans croiser de soldats ou de véhicules de l'armée dans les rues".

Nageeye avait ensuite vécu en Syrie, puis de nouveau en Somalie, avant un retour définitif aux Pays-Bas durant l'adolescence.

Il est le premier Européen à s'imposer à New York chez les hommes depuis l'Italien Giacomo Leone en 1996.

Trois semaines après le choc du record du monde féminin à Chicago de la Kényane Ruth Chepngetich, première femme à courir en moins de 2h10 (2h09:56), le dernier marathon majeur de l'année n'a comme prévu pas fait trembler le chronomètre, avec son parcours vallonné et l'absence de meneurs d'allure.

Les deux courses ont connu le même scénario avec un départ "lent" (passage à mi-course en 1h13:59 pour les premières femmes, 1h05:33 pour les hommes) avant un deuxième semi furieux qui a fait mal aux héros du marathon des Jeux de Paris couru trois mois plus tôt.

Le champion olympique éthiopien Tamirat Tola a lâché la tête au 34e kilomètre, son dauphin belge Bashir Abdi n'a pris que la 9e place, et Hellen Obiri, au finish habituellement dévastateur, n'a pu suivre Chepkirui dans les derniers mètres à Central Park.