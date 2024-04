Marathon de Paris: un doublé éthiopien pour deux surprises

Deux victoires pour deux surprises: Mulugeta Uma chez les hommes et Mestawut Fikir chez les femmes ont signé un doublé éthiopien au marathon de Paris dimanche, battant tous les favoris malgré leur faible expérience sur cette distance.

Sous un temps couvert mais clément, la course est partie sur un rythme soutenu chez les hommes, où un petit groupe de 15 s'est rapidement dégagé avec tous les favoris.

Mais ce groupe à peu à peu éclaté, à partir des 30 kilomètres, sous les coups de boutoir du Kényan Titus Kipruto, qui a fait craquer le champion en titre de l'épreuve, l'Ethiopien Abeje Ayana, et le détenteur du record de la course parisienne, le Kényan Elisha Rotich.

La course a pris la forme d'un duel dans les derniers kilomètres entre Kipruto et l'Ethiopien Mulugeta Uma, en constante progression depuis deux ans. A 26 ans et pour son quatrième marathon seulement, Uma n'a pas tremblé, lâchant Kipruto à 2,5 km de l'arrivée pour exploser son record personnel de plus de 30 secondes, en 2 h 5 min 33 sec.

Une première et une victoire

Chez les femmes, c'est un duel au sprint entre néophytes qui a déterminé la victoire. Alors que l'Ethiopienne Rahma Tusa, en tête depuis les 15km, semblait la mieux partie, ce sont ses deux compatriotes Mestawut Fikir et Enat Tirusew qui ont semé peu à peu toutes leurs rivales, sur une distance qu'elles n'avaient jamais disputé.

Au sprint, Fikir s'est montrée la plus forte pour signer un temps de 2 h 20 min 45 sec, à une minute du record de la course. Pas mal pour une première.

L'Ethiopienne Mestawut Fikir franchit la ligne d'arrivée du marathon de Paris, le 7 avril 2024 AFP

Un temps en difficulté, la Kenyane Vivian Cheruiyot, championne olympique du 5.000 m en 2016 mais qui à 39 ans n'avait plus participé à un marathon depuis 2019, s'est finalement emparée de la troisième place.

Dans la catégorie handisport, c'est le Néerlandais Geert Schipper, 52 ans et deuxième l'an passé, qui s'est imposé en solitaire en 1h 34 min 36 sec. Le Français Julien Casoli, quintuple lauréat de l'épreuve mais rapidement distancé par Schipper, a pris la deuxième place, à plus de deux minutes, en 1h 37 min 11 sec.

Le trajet, parti des Champs-Elysées et achevé près de l'Arc de Triomphe après un passage par les bois de Vincennes et Boulogne, était bien différent de celui qui attend les coureurs cet été lors du marathon olympique, qui aura lieu le 10 août pour les hommes et le 11 août pour les femmes. Lors des Jeux, le marathon commencera à l'Hôtel de Ville puis partira dans la direction de Versailles avant de revenir à Paris, sur l'Esplanade des Invalides.

Plus de 54.000 participants étaient attendus pour cette 47e édition, dont 46% de débutants sur cette distance.