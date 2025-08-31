Marathon de Sydney: Hassan et Kiros pulvérisent les records de la course

Le
31 Aoû. 2025 à 00h38 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
La championne olympique néerlandaise Sifan Hassan, franchissant la ligne d'arrivée du marathon de Sydney, le 31 août 2025

La championne olympique néerlandaise Sifan Hassan, franchissant la ligne d'arrivée du marathon de Sydney, le 31 août 2025

AFP
Saeed KHAN
Partager 2 minutes de lecture

La championne olympique néerlandaise Sifan Hassan et le coureur éthiopien Hailemaryam Kiros ont remporté dimanche le marathon de Sydney, tout en pulvérisant les records féminin et masculin sur le parcours.

Participant pour la première fois à l'une des épreuves d'élite des World Marathon Majors, Sifan Hassan a dominé la course de bout en bout, terminant en 2 heures 18 minutes et 22 secondes, devant la Kényane Brigid Kosgei, ex-championne du 42,195 km aux Jeux de Tokyo quatre ans plus tôt.

L'Ethiopienne Workenesh Edesa avait remporté la course l'année dernière en établissant un nouveau record, mais la star néerlandaise l'a pulvérisé de plus de trois minutes.

Chez les hommes, Hailemaryam Kiros a également couru en un temps record, passant la ligne d'arrivée à l'Opéra de Sydney en 2 heures 06 min et 6 secondes, avec environ 10 secondes d'avance sur son compatriote Addisu Gobena.

Le légendaire kényan Eliud Kipchoge a échoué dans sa tentative de remporter son 12e marathon majeur, terminant neuvième.

Le coureur éthiopien Hailemaryam Kiros, vainqueur du marathon de Sydney, le 31 août 2025

Le coureur éthiopien Hailemaryam Kiros, vainqueur du marathon de Sydney, le 31 août 2025

AFP
Saeed KHAN

A 40 ans, il faisait partie du groupe de tête à mi-parcours, qui imposait un rythme effréné, mais il a été distancé à l'approche du 32e kilomètre.

Les deux Ethiopiens Kiros et Gobena ont mené une échappée à sept avant de creuser l'écart avec le peloton, et devenir impossible à rattraper.

Kiros a fait son coup à moins d'un kilomètre de la ligne d'arrivée pour battre le précédent record établi l'année dernière par le Kényan Brimin Kipkorir, établi à 2h 06 min 18 s.

Du côté des femmes, cinq coureuses se disputaient la tête du parcours dès le début, avant que Sifan Hassan ne creuse un écart impressionnant de 40 secondes au 35e kilomètre, et termine ainsi en force.

Sport
AUSTRALIE

Dans le même thème - Sport

L'attaquant brésilien Vinicius Junior au duel avec des joueurs de Majorque lors du match de Liga entre le Real Madrid et Majorque au stade Santiago Bernabeu le 30 août 2025
Sport

Espagne: le Real Madrid renverse Majorque et prend la tête de la Liga

Le milieu portugais célèbre son triplé avec le PSG lors du match de Ligue 1 contre Toulouse (6-3) au Stadium le 30 août 2025
Sport

Ligue 1: le PSG s'offre un carton riche en péripéties à Toulouse

Naomi Osaka au service lors de sa victoire contre l'Australienne Daria Kasatkina, au 3e tour de l'US Open, le 30 août 2025 à New York
Sport

US Open: Osaka de retour, Sinner cravache mais passe

-33.86785, 151.20732

À la une

Afrique

CHAN 2025 : le Maroc remporte le championnat pour la troisième fois

Journée internationale des victimes de disparition forcée

Disparitions forcées : un bond de 70% en cinq ans, conflits et actions des États en cause

Afrique

Maroc-Algérie : le clip du rappeur Draganov déclenche la controverse sur les réseaux sociaux

International

L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"

États-Unis : l’Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

États-Unis: des membres de l'Autorité palestinienne privés de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

International

Le procès de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, entre pression américaine et état de santé inquiétant

International

Nucléaire iranien: le "snapback", ce mécanisme qui peut permettre de rétablir des sanctions contre Téhéran

Terriennes

"La joie est bien plus choquante que la colère": l'oeuvre haute en couleurs de Niki de Saint Phalle au Musée national des beaux-arts du Québec

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand