Marathon de Sydney: Hassan et Kiros pulvérisent les records de la course

La championne olympique néerlandaise Sifan Hassan, franchissant la ligne d'arrivée du marathon de Sydney, le 31 août 2025

La championne olympique néerlandaise Sifan Hassan et le coureur éthiopien Hailemaryam Kiros ont remporté dimanche le marathon de Sydney, tout en pulvérisant les records féminin et masculin sur le parcours.

Participant pour la première fois à l'une des épreuves d'élite des World Marathon Majors, Sifan Hassan a dominé la course de bout en bout, terminant en 2 heures 18 minutes et 22 secondes, devant la Kényane Brigid Kosgei, ex-championne du 42,195 km aux Jeux de Tokyo quatre ans plus tôt.

L'Ethiopienne Workenesh Edesa avait remporté la course l'année dernière en établissant un nouveau record, mais la star néerlandaise l'a pulvérisé de plus de trois minutes.

Chez les hommes, Hailemaryam Kiros a également couru en un temps record, passant la ligne d'arrivée à l'Opéra de Sydney en 2 heures 06 min et 6 secondes, avec environ 10 secondes d'avance sur son compatriote Addisu Gobena.

Le légendaire kényan Eliud Kipchoge a échoué dans sa tentative de remporter son 12e marathon majeur, terminant neuvième.

Le coureur éthiopien Hailemaryam Kiros, vainqueur du marathon de Sydney, le 31 août 2025 AFP

A 40 ans, il faisait partie du groupe de tête à mi-parcours, qui imposait un rythme effréné, mais il a été distancé à l'approche du 32e kilomètre.

Les deux Ethiopiens Kiros et Gobena ont mené une échappée à sept avant de creuser l'écart avec le peloton, et devenir impossible à rattraper.

Kiros a fait son coup à moins d'un kilomètre de la ligne d'arrivée pour battre le précédent record établi l'année dernière par le Kényan Brimin Kipkorir, établi à 2h 06 min 18 s.

Du côté des femmes, cinq coureuses se disputaient la tête du parcours dès le début, avant que Sifan Hassan ne creuse un écart impressionnant de 40 secondes au 35e kilomètre, et termine ainsi en force.