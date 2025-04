Masters 1000 de Monte-Carlo: face à Alcaraz, Fils bute encore aux portes des demies

Cruel: le N.1 français Arthur Fils (15e mondial) a calé vendredi une troisième fois de suite en quarts de finale d'un Masters 1000, vaincu à Monte-Carlo par le N.3 mondial Carlos Alcaraz, non sans l'avoir bousculé.

"Je suis comme un fou, ça m'énerve", a glissé un Fils abattu en conférence de presse après sa défaite 4-6, 7-5, 6-3 en un peu moins de 2h30.

"C'est dur de perdre des matchs comme ça, c'est agaçant, surtout quand on a des occasions", a-t-il admis à chaud.

"(Une défaite) 6-2, 6-2, c'est énervant mais tu te dis que tu n'étais pas au niveau et qu'il faut retourner bosser. Là, je suis au niveau, mais ça ne passe pas parce que je perds la concentration. Et il y a des moments où il ne faut pas la perdre...", a soupiré le droitier, seul joueur du circuit à avoir atteint au moins les quarts de finale des trois premiers Masters 1000 de la saison.

En mars, le joueur né en région parisienne s'était incliné au tie-break du troisième set contre l'ex-N.1 mondial Daniil Medvedev (11e) au Masters 1000 d'Indian Wells en mars.

L'Espagnol Carlos Alcaraz s'st qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo en battant le Français Arthur Fils en quarts le 11 avril 2025 AFP

Deux semaines plus tard à Miami, il avait éliminé le N.2 mondial Alexander Zverev en huitièmes de finale avant de céder contre le futur vainqueur du tournoi, le Tchèque Jakub Mensik (23e).

Alcaraz, qui affrontait Fils pour la première fois, atteint lui sa troisième demi-finale de la saison, après son titre à l'ATP 500 de Rotterdam en février et sa demi-finale à Indian Wells.

Double 6-0

L'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo en battant l'Australien Alexei Popyrin en quarts le 11 avril 2025 AFP

Il défiera pour une place en finale son compatriote et ami Alejandro Davidovich Fokina (42e), qui s'est débarrassé sans difficulté majeure de l'Australien Alexei Popyrin (27e), dominé 6-3, 6-2 dans le premier match de la journée sur le Central.

Alcaraz (21 ans) n'avait avant cette édition jamais remporté de match à Monte-Carlo: il s'était fait éliminer dès son entrée en lice en 2022 et avait déclaré forfait les deux années suivantes.

Très friable au service dans la première manche, perdue 6-4 après avoir été breaké trois fois, l'Espagnol a également été en grand danger dans la deuxième: Fils a gaspillé trois précieuses balles de break à 5-5, 0-40, et sept sur l'ensemble de la manche.

Dans le set décisif, Fils a une nouvelle fois breaké et mené 3-1. Combatif, Alcaraz a débreaké et égalisé à 3-3, avant de porter l'estocade en prenant le service du Français deux jeux plus tard (5-3 puis 6-3).

"J'étais quasiment mort dans le deuxième set, mais je suis content d'avoir trouvé la force de continuer à me battre. Je savais que ce n'est jamais facile de conclure un match", a commenté l'Espagnol sur le court juste après sa victoire.

L'Australien Alex De Minaur a infligé un 6-0, 6-0 au Bulgare Grigor Dimitrov en quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo le 11 avril 2025 AFP

Sa conférence de presse était à peine terminée que l'Australien Alex De Minaur validait à son tour son billet pour les demi-finales, grâce à une victoire 6-0, 6-0 contre le Bulgare Grigor Dimitrov (18e).

"C'est assez dingue", s'est émerveillé le 10e mondial après cette double bulle. "C'est un sentiment d'autant plus génial que la terre battue m'a donné du fil à retordre dans ma carrière", a poursuivi l'Australien de 26 ans.

"Je suis très heureux de jouer de mieux en mieux chaque année", s'est satisfait De Minaur, qui affrontera soit le triple lauréat du tournoi et tenant du titre, le Grec Stefanos Tsitsipas (8e), soit l'Italien Lorenzo Musetti (16e) pour une place en finale.