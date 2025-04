Masters 1000 de Monte-Carlo: sans Nadal ni Sinner, l'ocre se cherche une terreur

Triple vainqueur du tournoi et tenant du titre, Stefanos Tsitsipas va tenter de conserver son titre à Monte-Carlo

Qui sera le maître de la terre battue? Premier tournoi d'ampleur de la saison sur ocre, le Masters 1000 de Monte-Carlo (6-13 avril) s'annonce indécis, après la retraite fin 2024 de l'insatiable Rafael Nadal et en l'absence du N.1 mondial Jannik Sinner, suspendu.

"La liste des joueurs est impressionnante, et le tableau est de qualité, même pour un Masters 1000", a jugé samedi en conférence de presse le triple vainqueur du tournoi et tenant du titre Stefanos Tsitsipas (8e mondial).

"A l'heure actuelle, j'ai l'impression que beaucoup de joueurs peuvent très bien jouer sur terre battue", a poursuivi ce spécialiste de la surface.

Une prudence d'autant plus justifiée que Tsitsipas pourrait croiser dès les quarts de finale la route de la tête de série N.1 Alexander Zverev (2e joueur mondial), de retour sur sa surface de prédilection.

Le coup d'envoi des matches du tableau final sera donné dimanche vers 13h00 (11h00 GMT), par un duel entre le vétéran français Richard Gasquet (148e et invité par les organisateurs), demi-finaliste en 2005, et l'Italien Matteo Arnaldi (39e).

Un autre Français, Giovanni Mpetshi Perricard (31e), lui succédera sur le court central pour son 1er tour contre l'Australien Jordan Thompson (35e).

"Ça va être bien de pouvoir juger mon niveau de jeu sur terre battue", s'est réjoui le Français, davantage réputé sur dur. Sur la surface ocre, "j'ai plus de temps pour poser mes appuis, envoyer des grosses frappes. On fera le constat à la fin de Roland-Garros", a conclu le géant de 21 ans (2,03m).

Pour Casper Ruud (6e), finaliste à Monte-Carlo en 2024, "le champ de joueurs qui ont une chance de gagner des Masters 1000 (les tournois les plus importants après les quatre Grand Chelem, NDLR) est plus vaste" que par le passé.

Les grands tournois vont être "un peu plus ouverts dans les années à venir" qu'à l'époque où Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal raflaient tous les titres, prédit auprès de l'AFP Ruud, triple finaliste en Grand Chelem et amoureux de la terre battue.

Alexander Zverev n'a toujours pas remporté le moindre tournoi cette saison et reste sur une défaite en huitième de finale du tournoi de Miami face à Arthur Fils le 26 mars 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Pour Zverev au contraire, "les derniers mois ont été très bizarres: Jannik n'a pas joué, j'ai super mal joué, Carlos (Alcaraz, N.3 mondial) n'a pas très bien joué non plus", a avancé l'Allemand en conférence de presse.

"Je pense encore qu'on va retourner à une certaine normalité, où trois, quatre joueurs dominent" le circuit, a-t-il poursuivi.

Exemptés de premier tour, Zverev débutera son tournoi contre un qualifié ou l'Italien Matteo Berrettini (27e) et Ruud démarrera contre l'Américain Brandon Nakashima (33e) ou l'Espagnol Roberto Bautista (52e).

Djokovic sur la lancée de Miami?

Sacré deux fois à Monte-Carlo, Novak Djokovic (5e) pourrait retrouver au 2e tour le vainqueur de l'édition 2014 Stan Wawrinka.

Pour que cet alléchant duel de vétérans se concrétise, il faudrait que le Suisse, triple lauréat en Grand Chelem retombé au 161e rang et invité dans le tableau final par les organisateurs, batte le Chilien Alejandro Tabilo (32e).

Novak Djokovic, reste sur une défaite en finale du masters 1000 de Miami le 30 mars 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Exempté lui aussi de premier tour et détenteur du record de titres en Masters 1000 (40), Djokovic est en quête à 37 ans d'un 100e sacre sur le circuit et vient d'atteindre la finale à Miami, après une série inhabituelle pour lui de trois défaites d'affilée (dont une sur abandon en demi-finales de l'Open d'Australie).

Vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo en 2023, le Russe Andrey Rublev (9e) sera lui opposé au 2e tour soit à un qualifié, soit au Français Gaël Monfils (42e), en forme depuis le début de la saison.

Il pourrait croiser le fer en quarts de finale avec Carlos Alcaraz (3e), titré à l'ATP 500 de Rotterdam en février mais à la recherche depuis le début de saison du niveau de jeu et de la régularité qui lui ont permis de remporter quatre Grands Chelems à 21 ans seulement.

Outre Sinner, suspendu jusqu'au 4 mai en vertu d'un accord avec l'Agence mondiale antidopage (AMA) après un contrôle positif à un anabolisant, le principal absent à Monte-Carlo est l'Américain Taylor Fritz (4e), qui s'est retiré en dernière minute.