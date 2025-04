Masters 1000 de Monte-Carlo: Tabilo coule Djokovic, Alcaraz s'en sort en trois sets

Double vainqueur du tournoi, l'ex-N.1 mondial Novak Djokovic (actuel 5e) a été bouté hors du Masters 1000 de Monte-Carlo dès son entrée en lice mercredi par le Chilien Alejandro Tabilo (32e), tandis que Carlos Alcaraz (3e) a remporté le premier match de sa carrière sur la terre battue monégasque.

Battu 6-3, 6-4 en moins d'une heure et demi, Novak Djokovic a immédiatement filé en conférence de presse, expédiée en moins de trois minutes.

Ecartant toute blessure qui l'aurait diminué et rappelant que son principal objectif sur terre battue était Roland-Garros (25 mai-8 juin), le vainqueur des éditions 2013 et 2015 du tournoi monégasque "ne sait pas" comment expliquer sa deuxième défaite en autant de duels avec Tabilo, moins d'un an après avoir déjà été dominé par le Chilien sur la terre battue du Masters 1000 de Rome."

"Je savais que je jouerais probablement mal" pour ce premier match de la saison sur ocre, "mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi mauvais", a ruminé le Serbe aux 24 titres du Grand Chelem.

"J'espérais offrir une prestation correcte, pas ça. C'était tout simplement horrible", a grincé le Djoker de 37 ans, dix jours après une finale encourageante au Masters 1000 de Miami.

Le Chilien Alejandro Tabilo au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo contre le Serbe Novak Djokovic le 9 avril 2025 AFP

Après l'élimination mardi de la première tête de série Alexander Zverev, Djokovic est le deuxième cador du circuit à chuter d'entrée de jeu à Monte-Carlo.

Le N.3 mondial Carlos Alcaraz a lui surmonté la perte du premier set contre Franciso Cerundolo (22e) pour rejoindre les huitièmes de finale du tournoi.

Vainqueur 3-6, 6-0, 6-1, l'Espagnol de 21 ans a remporté le premier match de sa carrière sur la terre battue monégasque, après une défaite dès son entrée en lice en 2022 et deux forfaits en 2023 et 2024.

Il affrontera au prochain tour l'Allemand Daniel Altmaier (84e), qui a mis fin sur ce même Central au parcours du vétéran Richard Gasquet (164e), 23 ans après sa première participation où le Français s'était révélé en décrochant à 15 ans sa première victoire sur le circuit ATP.

Fils "en confiance"

Avant de saluer une dernière fois les spectateurs du Central, Gasquet (12 participations à Monte-Carlo) s'est assis sur son banc pour regarder sur les écrans géants du stade une vidéo d'hommage retraçant son histoire particulière avec le tournoi monégasque.

Le Serbe Novak Djokovic au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo contre le Chilien Alejandro Tabilo le 9 avril 2025 AFP

Première victoire ATP contre l'Argentin Franco Squillari en 2002 (un record de précocité), demi-finale en 2005 après une victoire en quarts contre le N.1 mondial Roger Federer: l'espace d'un instant, les spectateurs et le presque retraité, qui rangera ses raquettes après Roland-Garros (25 mai-8 juin), ont retrouvé l'adolescent aux cheveux en bataille qui éblouissait la France du tennis.

Son compatriote Arthur Fils (15e) s'est lui qualifié, en un peu plus d'une heure en balayant l'Italien Flavio Cobolli 6-2, 6-4 sur le court Elisabeth-Ann de Massy.

Il affrontera en huitièmes de finale le Russe Andrey Rublev (9e), tombeur 6-4, 7-6 (7/2) d'un autre vétéran français, Gaël Monfils (44e à 38 ans).

Après l'élimination de Cerundolo, Fils est le seul joueur encore en mesure d'atteindre les quarts de finale des trois premiers Masters 1000 de la saison (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo).

"Je suis en confiance depuis Indian Wells", s'est réjoui Fils en conférence de presse. "Quand il y a la confiance, on joue toujours un peu mieux", a-t-il avancé.

Dans les autres matches de la journée de mercredi, le finaliste sortant Casper Ruud (7e) a écrasé 6-2, 6-1 l'Espagnol Roberto Bautista Agut (52e) et l'Italien Lorenzo Musetti (16e) s'est imposé en trois sets contre le Tchèque Jiri Lehecka (28e).

Musetti affrontera en huitièmes de finale son compatriote Matteo Berrettini (34e), tombeur de Zverev mardi, et Ruud se mesurera à l'Américan Frances Tiafoe (17e) ou à l'Australien Alexeï Popyrin (27e).

Le Français Richard Gasquet au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo contre l'Allemand Daniel Altmaier le 9 avril 2025 AFP

Après avoir bénéficié de l'abandon d'Holger Rune (12e) au deuxième set mardi, le Portugais Nuno Borges (43e) a enchaîné mercredi au 2e tour avec une victoire arrachée au bout de plus de trois heures de bataille contre l'Espagnol Pedro Martinez (51e). Son prochain adversaire sera le tenant du titre et triple lauréat du tournoi Stefanos Tsitsipas.