Masters 1000 de Monte-Carlo: Ugo Humbert éliminé d'entrée par l'Australien Popyrin

Le N.2 Français Ugo Humbert a été éliminé dès le premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo mardi, en trois sets par l'Australien Alexei Popyrin (27e mondial).

Classé 20e mondial, Le Mosellan de 26 ans, qui sort d'une tournée américaine mitigée où il a été rapidement éliminé dans les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami, s'est incliné 3-6, 7-6 (7/2), 6-4.

Quart de finaliste l'an dernier à Monte-Carlo, Humbert est à la peine ces dernières semaines. Depuis son titre à l'ATP 250 de Marseille décroché mi-février, il n'a remporté que deux de ses six matches.

Face à un adversaire qui n'avait gagné que deux matches cette saison, le gaucher français a d'abord semblé maîtriser la partie avant de peiner dans les deux dernières manches, handicapé en revers et sur ses lancers de balle par un bandage à la main droite.

Après deux premiers jeux accrochés, Humbert est parvenu à faire le break à 2-1 avant de s'adjuger la première manche 6-3 sur sa deuxième opportunité. Mais au terme d'un deuxième set bien plus disputé, il est passé a côté de son tie-break perdu 7-2.

Dans la manche décisive, le Français n'est jamais parvenu à se procurer de balle de break et a craqué à 4-4 sur la deuxième en faveur de Popyrin, très solide en défense et au service.

Mené 40-15 dans le dernier jeu, Humbert a sauvé deux balles de match, en vain. La troisième lui aura été fatale sur une 46e faute directe.

Après les qualifications pour le deuxième tour de Gaël Monfils, Richard Gasquet et Alexandre Müller dimanche et lundi, Corentin Moutet et Arthur Fils entrent en lice mardi après-midi, respectivement face à l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (46e) et au Néerlandais Tallon Griekspoor (35e).