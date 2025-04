Masters 1000 de Monte-Carlo: Zverev déjà dehors, Humbert aussi, diminué

Tête de série N.1 et déjà dehors: le 2e joueur mondial Alexander Zverev a été éliminé dès son entrée en lice dans le Masters 1000 de Monte-Carlo, où le Français Ugo Humbert (20e) a également été sorti, diminué par une blessure à la main.

Exempté de premier tour et en l'absence du leader au classement ATP Jannik Sinner suspendu pour dopage jusqu'au 4 mai, Zverev était en bonne place parmi les favoris.

Mais après un début de partie maîtrisé, il a replongé dans ses travers pour s'incliner 2-6, 6-3, 7-5 face à l'Italien Matteo Berrettini (34e), au terme d'une fin de match de haute volée, à l'image d'un rallye de 48 coups remporté par l'Italien.

"C'est la pire période depuis ma blessure (à Roland-Garros en 2022, NDLR)", a reconnu Zverev, laconique en conférence de presse.

Depuis sa finale perdue face à Sinner à l'Open d'Australie, l'Allemand peine à retrouver son meilleur niveau et a enchaîné les éliminations prématurées, à l'image de sa sortie d'entrée à Indian Wells.

"J'ai très bien joué le premier set, et une fois que j'ai perdu mon service au deuxième set, j'ai joué dix niveaux en dessous (...) C'est la même histoire depuis quelques mois. C'est moi qui ai perdu le match, une fois de plus", a-t-il déploré ne s'expliquant pas cette nouvelle désillusion.

Quart de finaliste à Miami et de retour à un bon niveau après deux années compliquées, Matteo Berrettini s'offre une victoire de prestige et affrontera le Tchèque Jiri Lehecka (28e) ou l'Italien Lorenzo Musetti (16e) en huitième de finale.

Fracture de l'auriculaire

L'Australien Alexei Popyrin au 1er tour du Masters 1000 de Monte-Carlo contre le Français Ugo Humbert le 8 avril 2025 AFP

Gêné par une fracture à la main, Ugo Humbert est aussi sorti prématurément, éliminé dès le premier tour par l'Australien Alexei Popyrin 3-6, 7-6 (7/2), 6-4.

Le Français de 26 ans, retombé au 20e rang mondial après une tournée américaine difficile où il n'a remporté qu'un match, a révélé souffrir d'une fracture de l'auriculaire après avoir joué avec la main droite bandée.

"Je suis tombé et je me suis cogné la main contre une table de chevet. J'ai entendu un +crack+ et je me suis cassé l'os" samedi avant d'affronter Gaël Monfils à l'UTS de Nîmes, a-t-il détaillé.

Face au 27e joueur mondial, le gaucher a été handicapé, notamment en revers, qu'il frappe à deux mains. "J'avais très mal", a-t-il raconté en conférence de presse, se disant malgré tout "fier d'être venu" sur le court.

Si Humbert a échoué à rejoindre ses compatriotes Gaël Monfils, Richard Gasquet et Alexandre Müller au deuxième tour, le N.1 Français Arthur Fils a assumé son statut de tête de série en éliminant le Néerlandais Tallon Griekspoor 6-7 (3/7), 6-4, 6-2.

Rune abandonne

Arrivé sur le Rocher en pleine confiance après ses quarts de finale à Indian Wells et Miami, Fils (15e) a d'abord peiné à convertir ses balles de break - 8 manquées dans le premier set - avant de corriger le tir dans les deux manches suivantes. Il affrontera au prochain tour l'Italien Flavio Cobolli (36e).

Finaliste à Monte-Carlo en 2023, Holger Rune n'a pas pu aller au terme de son premier tour face au Portugais Nuno Borges (43e). Après un premier set perdu 6-2 et alors qu'il était mené 3-0 dans la deuxième manche, le N.12 mondial a jeté l'éponge, probablement malade.

Le Bulgare Grigor Dimitrov au 1er tour du Masters 1000 de Monte-Carlo contre le Chilien Nicolas Jarry le 8 avril 2025 AFP

Également entré en lice en début de journée, le Bulgare Grigor Dimitrov (18e mondial) est venu à bout du Chilien Nicolas Jarry (58e) 6-3, 6-4. Mais le double demi-finaliste de l'épreuve (2018, 2022) s'est compliqué la tâche en fin de partie, perdant ses six premières balles de match sur des fautes directes, avant de conclure sur la septième.