Masters 1000 de Paris: Gasquet tombe à son tour, zéro sur quatre pour les Français

Zéro sur quatre: avec la défaite de Richard Gasquet face au N.12 mondial Tommy Paul 0-6, 6-2, 7-6 (8/6) malgré trois balles de match, aucun des quatre Français en lice lundi au Masters 1000 de Paris n'a franchi le premier tour.

Avant Gasquet, Adrian Mannarino, 25e mondial et N.1 tricolore, titré à Astana début octobre, et le jeune Luca Van Assche (69e) ont subi le même sort à quelques minutes d'écart plus tôt dans la journée. Alexandre Muller (83e) avait cédé le premier.

Charge désormais aux quatre autres engagés mardi, dans le détail Gaël Monfils, la promesse Arthur Fils, Ugo Humbert et Benjamin Bonzi, d'éviter un scénario similaire.

Dernière chance d'éviter le zéro sur quatre lundi soir, Gasquet (68e) est passé à un point de réussir l'exploit contre Paul, qui peut encore rêver d'une qualification pour le Masters de fin de saison, qui réunira le top 8 à Turin (Italie) mi-novembre, même s'il faudrait un concours de circonstances en sa faveur.

La poignée de mains entre Richard Gasquet et l'Américain Tmmy Paul, tombeur du Français au 1er tour du Masters 1000 de Bercy le 30 octobre 2023 à Paris AFP

Dans une fin de match devenue soudainement électrique, le Biterrois de 37 ans, mené 5 jeux à 2 dans le troisième set, double break en faveur de son adversaire américain, est d'abord parvenu à égaliser à 5-5. Puis il a été jusqu'à mener 6 points à 3 dans le tie-break décisif. Mais une vilaine double faute commise sur sa dernière occasion de conclure a définitivement privé de victoire le Français, malgré le soutien bruyant du public de Bercy qui l'avait fêté d'une ola à l'avant-dernier changement de côté. Deux points plus tard, c'est Paul qui s'imposait, en profitant d'un dernier retour légèrement trop long.

Bien avant, Gasquet avait pris un départ canon, 6-0 en 27 minutes dans le premier set, avant que Paul ne retrouve ses esprits.

Fils et Monfils mardi

Opposé au Néerlandais Botic Van De Zandschulp (60e), Mannarino (35 ans) a lui manqué de sérénité, une fois n'est pas coutume. En témoigne cette raquette fracassée en fin de deuxième set. Dans cette seconde manche, il a bien effacé à deux reprises un break de retard, avant d'égaliser à cinq jeux partout, mais une ultime faute directe lui a coûté le set et le match, 6-4, 7-5.

Le Français Adrian Mannarino pendant son match du 1er tour du Masters 1000 de Bercy contre le Néerlandais Botic Van Den Zandschulp le 30 octobre 2023 à Paris AFP

"C'était un mauvais match, estime Mannarino. J'ai un peu tout raté (…) Je pense que c'est une des premières contre-performances que je fais ici. Je suis très frustré et très déçu de perdre dès le premier tour."

Quelques instants plus tard, sur le plus modeste court N.1, c'est Van Assche qui a fini par plier face au Serbe Laslo Djere (34e), 6-7 (6/8), 6-4, 6-4.

Après avoir comblé un retard de 5 jeux à 1 dans le premier set, l'espoir français de 19 ans semblait avoir fait le plus difficile quand il a pris le large 3 jeux à 0 dans la deuxième manche. Mais Djere a trouvé les ressources pour renverser la situation.

Van Assche devra ainsi patienter jusqu'à 2024 pour obtenir sa première victoire en Masters 1000.

Fils, quelques semaines plus âgé que Van Assche, en compte lui trois (1 à Rome, 2 à Shanghai). Grimpé au 36e rang mondial, fort d'un tout premier titre à Lyon et d'une récente finale à Anvers, il affrontera mardi l'Allemand Daniel Altmaier (54e).

Monfils débutera lui contre l'Argentin Francisco Cerundolo (21e), Humbert (26e) face à l'Américain Marcos Giron (59e), et Bonzi (77e) contre le Serbe Dusan Lajovic (48e).

En début de journée, Muller avait plié 7-6 (7/4), 6-3 face au Russe issu des qualifications Roman Safiullin (45e), premier adversaire du N.2 mondial Carlos Alcaraz mardi soir.