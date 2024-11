Masters 1000 de Paris: Humbert, la dernière sera la première

Son exploit face au N.2 mondial Carlos Alcaraz n'est pas resté sans lendemain : Ugo Humbert s'est invité vendredi dans le dernier carré du Masters 1000 de Paris pour son ultime édition à Bercy, une première pour le N.1 français dans un tournoi d'un tel calibre.

Vingt-quatre heures après avoir fait dévisser Alcaraz 6-1, 3-6, 7-5, Humbert (18e) a confirmé en dominant l'Australien Jordan Thompson (28e) 6-2, 7-6 (7/4), dans un match où il était à l'inverse le favori.

"C'est encore une magnifique victoire aujourd'hui, avec un super niveau de jeu, une super ambiance. Je me suis donné le droit de jouer un autre match sur le Central", s'est-il émerveillé.

À 26 ans, le gaucher à la casquette à l'envers atteint les demi-finales en Masters 1000 pour la première fois de sa carrière. Il y retrouvera le Russe Karen Khachanov (21e), tombeur du Bulgare Grigor Dimitrov (9e).

"Il cherchait un gros résultat dans un gros tournoi depuis longtemps", a souligné son entraîneur Jérémy Chardy. "En termes de niveau de jeu, il peut rivaliser avec les tout meilleurs", a-t-il assuré.

Bercy, où le tournoi parisien, après quasiment quatre décennies, vit ses derniers instants avant de déménager à la Défense Arena de Nanterre dès 2025, n'avait plus connu de demi-finaliste tricolore depuis sept ans (Julien Benneteau, battu par la surprise Jack Sock).

"Je m'entraîne tous les jours pour ce genre d'émotions. Je me sens tellement bien avec vous", a lancé Humbert à l'électrique public parisien.

En Masters 1000, la catégorie de tournois la plus prestigieuse après les quatre Grands Chelems, le tennis bleu-blanc-rouge n'avait plus eu de représentant depuis plus de cinq ans. Il s'agissait alors de Richard Gasquet, à Cincinnati (États-Unis).

En tribunes, Yannick Noah, totem du sport français, et Robert Pirès, champion du monde 1998, n'ont pas manqué l'événement.

Pour une place en finale, Humbert affrontera le Russe Karen Khachanov (21e), titré à Bercy en 2018.

Déjà lauréat en indoor en octobre à l'ATP 250 d'Almaty (Kazakhstan), l'ex-8e mondial a expédié le Bulgare Grigor Dimitrov (9e) 6-2, 6-4.

"Transformé"

Après avoir infligé un 6-2 cinglant à Thompson dans le premier set, c'est au bord du scénario parfait, quand Humbert a obtenu deux balles de match sur le service de l'Australien à 5 jeux à 4 dans le second set, que tout s'est subitement compliqué.

Deux retours de revers dans le filet sur ses occasions de conclure. Un break cédé à Thompson. Un pied droit qui se met à grincer. Et Bercy, soudain, qui retient son souffle.

Avant, enfin, d'exulter pas loin d'une demi-heure plus tard, quand Humbert finit par s'en sortir au jeu décisif.

"À la fin, je me suis transformé pour arracher la victoire", sourit l'élève de Jérémy Chardy.

Ce n'est finalement pas une surprise que ce soit en salle, dans des conditions de jeu rapides qui siéent à son jeu hyper agressif et ses frappes à plat, qu'il atteigne sa première demi-finale en Masters 1000.

La moitié des six titres à son palmarès ont été obtenus en indoor: à Anvers en 2020, à Metz en 2023, et à Marseille en début d'année.

Humbert est même sur une série de douze matches gagnés d'affilée en salle en France.

Et si on rêvait de sacre, seize ans après le dernier triomphe d'un Français à Paris, avec Jo-Wilfried Tsonga en 2008 ?

"Quand je joue comme ça, tout est possible", osait-il la veille après sa performance contre Alcaraz, sans se risquer à une "prédiction".

L'Allemand Alexander Zverev lors de sa victoire en quart de finale du Masters 1000 de Paris face au Grec Stefanos Tsitsipas, le 1er novembre 2024 à Bercy AFP

Samedi après-midi, la première demi-finale opposera le N.3 mondial Alexander Zverev au N.13 mondial Holger Rune. Le premier a maîtrisé le Grec Stefanos Tsitsipas 7-5, 6-4 (11e), le second l'Australien Alex De Minaur (10e) 6-4, 4-6, 7-5.