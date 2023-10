Masters 1000 de Paris: Humbert sauve l'honneur des Bleus et va défier Zverev

Ugo Humbert, solide vainqueur de l'Américain Marcos Giron 6-4, 6-3 au premier tour mardi, a sauvé l'honneur des Bleus, jusque-là sans réussite, au Masters 1000 de Paris et va défier le N.9 mondial Alexander Zverev au tour suivant.

Septième Français en lice depuis lundi, Humbert (25 ans), N.2 français et 26e mondial, est le premier à se hisser au deuxième tour, après les échecs des espoirs Arthur Fils et Luca Van Assche, d'Adrian Mannarino, de Richard Gasquet malgré trois balles de match, Benjamin Bonzi et Alexandre Muller.

Gaël Monfils, opposé à l'Argentin Francisco Cerundolo en fin d'après-midi, va tenter d'imiter le gaucher lorrain.

S'il s'est procuré des occasions de break en vitesse et à répétition, Humbert n'a réussi à s'emparer du service de Giron qu'à sa huitième chance, au dixième jeu du premier set, pour l'empocher 6 jeux à 4.

Il a fermement gardé le contrôle de la partie dans la seconde manche, avec un break d'entrée pour s'échapper 3 jeux à 0, et s'est imposé en moins d'une heure et demie, sur un dernier jeu de service blanc.

Avant le tournoi parisien, Humbert reste sur deux quarts de finale, à Pékin et au Masters 1000 de Shanghai, et une demi-finale à Bâle, qui l'ont ramené tout près de son meilleur classement (25e en juin 2021).