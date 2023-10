Masters 1000 de Paris: revigoré mais fatigué, Monfils s'avance prudent

Une semaine après avoir remporté son douzième titre à Stockholm, Gaël Monfils aborde avec prudence le Masters 1000 de Paris-Bercy qui débute lundi, au bout d'une année riche en émotions (blessure, paternité, doutes...), qu'il a finalement surmontées pour retrouver son jeu et ses sensations.

Ses yeux déjà tournés vers 2024, année de tous les possibles durant laquelle il espère pouvoir prétendre à une nouvelle victoire en Masters 1000, le Français arrive à Bercy, où il a déjà atteint la finale en 2009 et 2010, "pour prendre une dernière fois du plaisir cette année'.

"A Paris, j'arrive un peu en fin de cycle, il y a de la fatigue, a déclaré le joueur de 37 ans, qui vient de disputer dix-huit matches sur le circuit en trois mois. Mais l'année prochaine, j'aurai peut-être les opportunités de briller en Masters 1000", a-t-il estimé dimanche, affirmant qu'il était encore trop tôt pour "penser aux Jeux olympiques" de Paris l'été prochain.

Le Parisien a vécu cette saison toutes les émotions, jusqu'au douzième titre de sa carrière décroché dimanche dernier à Stockholm, devant ses proches, au terme d'un combat renversant face au Russe Pavel Kotov en finale.

Exténué, Monfils a reconnu avoir vécu "des hauts et des bas" en 2023.

Car ce succès en Suède, le propulsant au 84e rang mondial, est venu récompenser une longue et lente remontée pour celui qui avait chuté jusqu'aux abysses d'une 394e place mondiale en mai dernier, longtemps handicapé par une blessure au pied en août 2022 l'ayant éloigné des courts pendant de longs mois.

La situation l'avait même poussé par moments à s'interroger sur la suite à donner à sa carrière car "les sacrifices ont été durs".

Renouveau américain

La "Monf" a trouvé un second souffle lors de la tournée estivale américaine, où il a retrouvé le plaisir de jouer et un physique fiable, deux mois après un nouvel arrêt après une nouvelle blessure, au poignet gauche, contractée à Roland-Garros lors de sa victoire épique en cinq sets contre l'Argentin Sebastian Baez au premier tour.

Sur le dur américain, si souvent théâtre de ses fulgurances, il a renoué avec le succès, remportant sept rencontres en trois tournois, dont trois face à des joueurs du Top 15 mondial (Tsitsipas, Norrie et De Minaur) devant des foules acquises à sa cause.

Le Français Gaël Monfils lors de son match face à l'Autrichien Daniel Altmaier le 25 octobre 2023 APA/AFP

Des succès qui lui ont permis d'accéder aux huitièmes de finale à Washington, aux quarts au Masters 1000 de Toronto et encore en huitièmes au Masters 1000 de Cincinnati. Avant de tomber au deuxième tour de l'US Open en septembre devant l'implacable Russe Andrey Rublev, non sans avoir pris au passage un set à l'actuel N.5 mondial.

En arrivant à Paris, Monfils a aussi rappelé l'importance de son entraîneur suédois Mikael Tillström, rappelé en mai et avec qui il avait déjà collaboré entre 2015 et 2018, dans sa renaissance.

"Prendre du plaisir"

"Il est arrivé à un moment où j'avais besoin d'une personne beaucoup plus présente, qui puisse aussi me comprendre. On a retravaillé les bases. Il m'a redonné confiance physiquement (...) Il m'a fait un bien fou", a insisté Monfils.

Gaël Monfils avec Elina Svitolina et sa mère après son sacre à Stockholm, le 22 octobre 2023 AFP

Mais pas question à Bercy de ne pas jouer le coup à fond pour autant car "il y a la magie de Paris" et "toujours quelque chose en plus qui m'aide à me transcender", a-t-il toutefois ajouté, le sourire aux lèvres.

"J'espère me sentir bien, produire un bon niveau de jeu. Forcément, gagner un ou deux matches serait cool, mais surtout bien jouer. Ce sont toujours les fins de cycles qui sont les plus difficiles", a-t-il expliqué.

Au premier tour, il affrontera mardi l'Argentin Francisco Cerundolo (21e), contre lequel il s'est incliné lors de leur unique confrontation à Miami en mars, avant d'espérer pouvoir se mesurer au Norvégien Casper Ruud (8e) ensuite. Mais pour l'instant, Gaël Monfils ne s'y voit pas encore.