Masters 1000 de Shanghai: Djokovic rejoint Fritz en demi-finale

Le Serbe Novak Djokovic (4e mondial) et l'Américain Taylor Fritz (7e) s'affronteront en demi-finale du Masters 1000 de Shanghai après avoir respectivement battu vendredi le surprenant Tchèque Jakub Mensik (65e) 6-7 (4-7), 6-1, 6-4, et le Belge David Goffin (66e) 6-3,6-4.

Fritz aura fort à faire samedi en demi-finale face à l'ogre serbe Djokovic qu'il n'a jamais battu en neuf batailles menées. La dernière confrontation avait eu lieu en janvier en quarts de finale de l'Open d'Australie.

Dans le premier set de ce quart de finale, Jakub Mensik (19 ans), n'a pas fait son âge et montré qu'après avoir battu Grigor Dimitrov (10e) et Andrey Rublev (6e), il aurait bien aimé avoir la peau du dernier représentant du "Big Three" sur le circuit en attendant la retraite de Rafael Nadal.

Djokovic l'a pourtant breaké pour mener 5-4, et il a su répondre directement en se débreakant. Un bon jeu blanc du Tchèque plus tard, les voilà au tie break. Après avoir perdu les trois premiers points, Mensik s'est repris et a fini par gagner sept des huits derniers échanges pour l'emporter, 7/4.

Sûrement vexé, la réponse du Serbe aux 24 majeurs a été cinglante, un 6-1 infligé tambour battant et Mensik renvoyé à des erreurs de jeunesse et de la tendreté en fond de court.

L'Américain Taylor Fritz lors de sa victoire contre le Belge David Goffin en quart de finale du Masters 1000 de Shanghai, le 11 octobre 2024 AFP

Après avoir pris le service de son adversaire dans le 3e set pour mener 3-2, "Nole" a géré son avance malgré une gêne au genou droit pour laquelle il a fait appel au soigneur. Puis il a plié la manche 6-4.

"Il n'a que 19 ans et il joue déjà à un niveau si élevé, gérant si bien les situations de forte pression pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience", a-t-il déclaré après le match. "Je pense qu'il a un avenir très prometteur".

Plus tôt vendredi, Taylor Fritz, 26 ans, finaliste du dernier US Open, a contrôlé David Goffin qui a réalisé un bon tournoi battant Lorenzo Musetti (18e) et le numéro 3 mondial, l'Allemand Alexander Zverev, en huitièmes de finale.

David Goffin, qui sera aux portes du top 50 à l'ATP, a été fragile au service, avec des secondes balles beaucoup trop tendres pour empêcher l'Américain de l'agresser en retour. Le Belge a remporté seulement 35% des points qu'il a engagé par une deuxième balle.

Après avoir remporté le premier set 6-3, Fritz a rapidement breaké, puis est resté devant au score.