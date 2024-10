Masters 1000 de Shanghai: entrée en lice sereine pour Alcaraz et Sinner

L'Italien Jannik Sinner, N.1 mondial, et son grand rival du moment, l'Espagnol Carlos Alcaraz, ont connu des débuts sereins au Masters 1000 de Shanghai en l'emportant en deux sets, samedi au 2e tour, respectivement face au Japonais Taro Daniel et au Chinois Shang Juncheng.

C'est Alcaraz qui s'est présenté en premier sur le court, trois jours à peine après avoir brillamment remporté le tournoi ATP 500 de Pékin face à Sinner. La tête de série N.3 n'a mis qu'1h16 pour écarter le 51e mondial Shang Juncheng, 6-2, 6-2, son dixième succès de rang.

"Je joue vraiment un bon tennis ces derniers temps et je m'efforce simplement de poursuivre sur cette lancée", a commenté Alcaraz.

"J'ai juste eu le temps de faire un entraînement avant de disputer cette rencontre, et être capable de débuter ainsi est quelque chose qui me rend fier", a-t-il ajouté.

Au prochain tour, le prodige espagnol affrontera un autre joueur local, Yibing Wu (24 ans), ancien 54e mondial tombé au 560e rang après une saison quasi blanche.

Dans son sillage, Jannik Sinner n'a pas traîné non plus, ne mettant qu'une minute de plus, soit 1h17, pour battre Taro Daniel (93e mondial), 6-1, 6-4.

Et lui aussi s'est dit "très à l'aise sur le court". "Cette prestation est très importante pour moi", a souligné l'Italien âgé de 23 ans, toujours empêtré dans une affaire de dopage après l'appel de l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Le N.1 mondial rencontrera au 3e tour un plus gros morceau en la personne de Martin Etcheverry, 37e à l'ATP.

L'Italien Jannik Sinner, numéro un mondial, lors de son entrée en lice au Masters 1000 de Shanghai contre le Japonais Taro Daniel, le 5 octobre 2024 AFP

L'Argentin sort toutefois d'un gros match contre le Néerlandais Botic van de Zandschulp, remporté 7-6 (7/5), 3-6, 7-5 en 3h43 minutes, soit le plus long de l'histoire du tournoi.

Etant dans la même partie de tableau, Sinner et Alcaraz pourraient cette fois se retrouver en demi-finale, l'Allemand Alexander Zverev, la tête de série N.2, ayant pour sa part le Serbe Novak Djokovic (N.4) sur sa route.

Samedi, une des principales têtes de série est en revanche tombée avec la défaite du Russe Andrey Rublev (N.6), sorti par le Tchèque Jakub Mensik (65e) en trois manches, 6-7 (7/9), 6-4, 6-3.