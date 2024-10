Masters 1000 de Shanghai: Monfils, Humbert et Müller au 3e tour, pas les trois "Arthur"

Trois des six Français en lice vendredi au Masters 1000 de Shanghai, Gaël Monfils, Ugo Humbert et Alexandre Müller, se sont qualifiés pour le 3e tour, au contraire du "trio d'Arthur", Cazaux, Fils et Rinderknech, éliminés.

Gaël Monfils, 46e mondial, s'est imposé en trois sets 6-3, 4-6, 6-4 contre l'Argentin de 23 ans et 26e mondial Sebastian Baez.

Le vétéran français, 38 ans, jouera au tour suivant contre un autre compatriote, Ugo Humbert, tête de série N.16.

Le numéro un français, 15e mondial, s'est logiquement imposé en deux sets 6-3, 6-2 contre un autre tricolore, Arthur Cazaux, 92e.

Le Messin de 26 ans, qui restait sur une défaite en finale du tournoi ATP 500 de Tokyo face à un autre Français (Arthur Fils), n'a eu besoin que d'1h22 pour se défaire de son cadet de quatre ans, sur sa première balle de match, conclue par un coup droit dans le filet du Montpelliérain.

Müller, 74e mondial, a quant à lui réussi la performance de battre sèchement le Canadien Félix Auger-Aliassime, 21e mondial, en deux sets 6-3, 6-2. Après avoir écarté l'Italien Luca Nardi au 1er tour, Müller a enchaîné en seulement 1h18 contre un adversaire qui a commis trop de fautes directes (37).

Les Arthur du tennis français ont en revanche connu une journée noire.

Outre Cazaux battu par Humbert, Rinderknech (60e) s'est logiquement incliné 6-3, 6-2 face au Chilien Alejandro Tabilo (22e).

Dispensé de premier tour, Fils, 24e mondial, s'est lui aussi incliné en deux sets 7-6 (7/4), 7-6 (7/5), contre l'Espagnol Roberto Carballes (54e).

L'Essonien, 20 ans, brillant vainqueur mardi de son deuxième tournoi ATP 500 à Tokyo, n'a donc pas réussi à enchaîner, dominé dans le jeu par son adversaire tout le long de la rencontre.

Malgré un retour en force d'Arthur Fils à 4-4 au deuxième set, l'Espagnol de 31 ans a su faire prévaloir son expérience dans le jeu décisif. Il rencontrera au prochain tour l'Américain Ben Shelton, tête de série N.14.