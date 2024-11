Masters ATP: Alcaraz, fantomatique, craque face à Ruud

Il n'a fallu attendre que le troisième match des Masters ATP pour voir la première surprise, et elle est de taille: Carlos Alcaraz, convalescent et peu inspiré, n'a pas fait le poids (6-1, 7-5) lundi face à Casper Ruud qui ne l'avait pourtant jamais battu.

Comme l'an dernier pour ses débuts aux Masters, Alcaraz, 21 ans, a débuté le "tournoi des maîtres" par une défaite.

Cela ne l'avait pas empêché d'atteindre en 2023 le dernier carré. Cela pourrait être en revanche rédhibitoire cette année pour le N.3 mondial: une qualification pour les demi-finales pourrait passer par une victoire impérative face à Alexander Zverev, N.2 mondial et récent vainqueur du Masters 1000 de Paris.

L'Espagnol, qui avait remporté ses quatre précédents duels face à Ruud, était de son propre aveu dans un mauvais jour. Il a fini la rencontre avec 25 fautes directes, multipliant les mauvaises décisions entre amorties peu inspirées et montées au filet approximatives.

L'Espagnol Carlos Alcaraz lors de son match face au Norvégien Casper Ruud lors des Masters ATP le 11 novembre 2024 à Turin AFP

Résultat, une première manche cauchemardesque perdue en 35 minutes, suivie d'une sursaut dans le second set pour mener 5-2, avant de s'effondrer une nouvelle fois et de concéder cinq jeux de suite.

"Je ne me suis pas senti bien sur le court et cela ne pardonne pas contre un joueur comme Casper qui sait vous mettre sous pression, je peux clairement mieux jouer", a-t-il expliqué en conférence de presse.

"Je n'étais pas bien"

"Avant d'arriver ici, j'ai été malade à la maison. Depuis que je suis arrivé, je me sens OK, pas super bien, mais OK. Ce matin, j'ai eu mal au ventre, je n'étais pas bien, mais je ne me cherche pas d'excuses", a poursuivi l'Espagnol, vainqueur cette année à Roland-Garros et Wimbledon.

"A ce stade de la saison, on est tous fatigués, mais certains gérent cette fatigue mieux que d'autres. Je suis fatigué, mentalement aussi. J'ai beaucoup joué, avec un calendrier chargé sans beaucoup de périodes de repos ou d'entraînement", a-t-il constaté.

Cette défaite souligne à nouveau ses difficultés à cette période de la saison lorsque les tournois élisent domicile sur ciment en salle: il n'a ainsi pas dépassé les huitièmes de finale à Paris.

"Je ne joue pas beaucoup en indoor, il faut que je sois meilleur sur cette période de la saison, c'est une question de temps, d'expérience, je suis sûr que cela va venir, mais beaucoup de joueurs sont meilleurs que moi en indoor, c'est clair", a-t-il convenu.

Le Norvégien Casper Ruud après sa victoire face à l'Espagnol Carlos Alcaraz lors des Masters ATP le 11 novembre 2024 à Turin AFP

Pour Ruud, cette victoire, la deuxième de sa carrière contre un membre du top 3, est une belle surprise.

"Je suis sans doute celui qui a rejoint Turin avec le moins de confiance", a souri le Norvégien, en référence à ses éliminations dès son entrée en lice successivement à Bâle, Paris et Metz.

"Mais la saison est bientôt finie, je n'ai plus rien à perdre", a-t-il prévenu.

Les Masters ATP lui réussissent particulièrement bien: il avait atteint le dernier carré en 2021 pour sa première participation, puis la finale l'année suivante.

L'autre rencontre du groupe opposera dans la soirée lundi Zverev au Russe Andrey Rublev (8e).