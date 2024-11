Masters ATP: deux mois après l'US Open, Sinner et Fritz se retrouvent

Deux mois après un duel à sens unique à New York, Jannik Sinner, premier Italien à remporter l'US Open, et Taylor Fritz se retrouvent dimanche à Turin pour une finale des Masters ATP qui peut marquer leur carrière.

Pour sa troisième participation au "tournoi des maîtres" qui réunit les huit meilleurs joueurs de l'année, Sinner, 23 ans, réussit pour l'instant un sans-faute.

Après avoir survolé son groupe avec trois victoires, dont une face à Fritz (6-4, 6-4), sans concéder un seul set, le grand roux a donné une leçon à Casper Ruud, dominé 6-1, 6-2, en demi-finale samedi.

Le Norvégien, 7e mondial, n'a jamais inquiété l'Italien, poussé par une Inalpi Arena survoltée qui rêve de le voir remporter son huitième titre de l'année, le 18e de sa carrière et, plus important encore, le premier en Italie.

"Je suis très content de mon match, j'ai bien servi, bien retourné et bien négocié les balles de break qu'il a eues à 3-1", a souligné Sinner.

"C'est spécial de se retrouver en nouveau en finale devant ce public, j'ai plus d'expérience que l'an dernier et j'espère que demain sera une belle journée pour moi après une très belle année", a-t-il ajouté.

"Défaite plus douloureuse"

Pour succéder à Novak Djokovic, qui l'avait battu en finale en 2023 et qui, qualifié pour ce dernier tournoi de l'année, a déclaré forfait sur blessure, Sinner devra maintenant battre un joueur en pleine confiance et revanchard.

Fritz a fait sensation en mettant fin à la saison du N.2 mondial Alexander Zverev qui restait sur une impressionnante série de huit victoires consécutives.

L'Américain Taylor Fritz après sa victoire en demi-finale des Masters ATP face à l'Allemand Alexander Zverev le 16 novembre 2024 à Turin AFP

L'Américain, 5e mondial, s'est imposé 6-3, 3-6, 7-6 (7/3) après plus de deux heures de jeu d'une grande intensité.

Comme on pouvait s'y attendre, ce duel entre deux des serveurs-cogneurs les plus redoutables du circuit s'est joué sur des détails.

Alors qu'il était au bord de la rupture dans la manche décisive avec cinq balles de break à annihiler, Fritz a fait la différence dans le jeu décisif grâce à un coup de pouce de son adversaire qui lui a offert trois points avec trois revers trop longs.

L'Américain est en train de devenir la bête noire de Zverev qui a concédé une quatrième défaite consécutive.

L'Allemand Alexander Zverev lors de sa défaite en demi-finale des Masters ATP face à l'Américain Taylor Fritz (6-3, 3-6, 7-6 [3]), le 16 novembre 2024 à Turin AFP

"Cette défaite est peut-être plus douloureuse (que les autres), elle va être plus difficile à digérer, car je pense avoir produit un meilleur tennis que lui dans les deuxième et troisième sets", a estimé l'Allemand, qui disputait son 90e match de l'année et qui s'est trouvé "un peu vidé physiquement" durant le match.

Premier sacre américain depuis 1999 ?

A 27 ans Fritz, vainqueur du Masters 1000 d'Indian Wells en 2022, peut s'offrir le titre le plus important de sa carrière.

Il peut aussi mettre fin à une longue disette pour les Etats-Unis: il faut remonter à 1999 pour trouver trace du dernier Américain, Pete Sampras, à avoir remporté le "tournoi des maîtres".

L'Américain Taylor Fritz lors de sa demi-finale des Masters ATP face à l'Allemand Alexander Zverev le 16 novembre 2024 à Turin AFP

"Je fais partie des meilleurs joueurs du monde, ce ne sont pas les résultats qui le disent, mais ce que je ressens", a expliqué le Californien.

"Depuis la finale de l'US Open (perdue 6-3, 6-4, 7-5 face à Sinner, NDLR), j'ai apporté beaucoup d'améliorations à mon jeu. Cette finale, je l'ai mal jouée, j'ai mal servi", a-t-il estimé.

Et même s'il s'est déjà incliné contre Sinner cette semaine pour la troisième victoire de l'Italien en quatre confrontations, Fritz ne part pas battu d'avance.

"J'ai eu mes chances dans ce match, c'était plus serré que le score ne le laisse penser. Il est N.1 mondial, il est en confiance, mais je sais ce que je dois faire pour le battre", a-t-il prévenu.