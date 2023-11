Masters ATP: Djokovic face à Sinner, Tsitsipas et Rune

Le N.1 mondial Novak Djokovic sera opposé dans la phase de poules des Masters ATP qui débutent dimanche à Turin (Italie) à l'Italien Jannik Siner, au Grec Stefanos Tsitsipas et au Danois Holger Rune, selon le tirage au sort réalisé jeudi.

Djokovic, tenant du titre, fait figure de grand favori à sa propre succession après avoir remporté le Masters 1000 de Paris dimanche dernier, son sixième titre de l'année.

Le Serbe, âgé de 36 ans, visera un septième sacre, synonyme de nouveau record, dans le tournoi qui oppose les huit meilleurs joueurs de l'année.

L'autre groupe avec le N.2 mondial Carlos Alcaraz en tête d'affiche et l'Allemand Alexander Zverev, a une consonnance très russe avec en outre Daniil Medvedev, Andrey Rublev.

Un Français participe à ces Masters, Edouard Roger-Vasselin qualifié pour le tournoi de double aux côtés du Mexicain Santiago Gonzalez avec qui il vient de s'imposer à Paris.

Ils seront opposés dans la phase de poules au Croate Ivan Dodig et à l'Américain Austin Krajicek, à l'Espagnol Marcel Granollers et à l'Argentin Horacio Zabellos, et aux Argentins Maximo Gonzalez et Andres Molteni.

Les derniers Français vainqueurs en double sont Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, sacrés en 2021 pour la 2e fois après 2019.

Les groupes de l'édition 2023 des Masters ATP:

+ SIMPLE

. Groupe vert

Novak Djokovic (SRB)

Jannik Sinner (ITA)

Stefanos Tsitsipas (GRE)

Holger Rune (DEN)

. Groupe rouge

Carlos Alcaraz (ESP)

Daniil Medvedev (RUS)

Andrey Rublev (RUS)

Alexander Zverev (GER)

+ DOUBLE

. Groupe vert

Ivan Dodig (CRO)/Austin Krajicek (USA)

Santiago Gonzalez (MEX)/Edouard Roger-Vasselin (ARG)

Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zabellos (ARG)

Maximo Gonzalez (ARG)/Andres Molteni (ARG)

. Groupe rouge

Wesley Koolhof (NED)/Neal Skupski (GBR)

Rohan Bopanna (IND)/Matthew Ebden (AUS)

Rajeev Ram (USA)/Jose Salisbury (GBR)

Rinky Hijikata (AUS)/Jason Kubler (AUS)