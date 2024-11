Masters ATP: Fritz deuxième qualifié pour les demi-finales

L'Américain Taylor Fritz a rejoint le N.1 mondial Jannik Sinner dans le dernier carré des Masters ATP à la faveur de la première manche remportée 6-3 par l'Italien face au Russe Daniil Medvedev, jeudi à Turin.

Fritz, vainqueur plus tôt de son deuxième match des Masters face à l'Australien Alex De Minaur 5-7, 6-4, 6-3, a fini la phase de poules avec deux victoires et une défaite, pour un total de quatre sets remportés et de trois sets perdus.

Il ne peut plus être rejoint par Medvedev même si celui-ci devait battre Sinner: le Russe a pour l'instant gagné un match sur deux avec un total de deux sets gagnés et de trois sets perdus. Mais Medvedev a perdu son match contre Fritz, facteur qui départage les joueurs en cas d'égalité.

Cette manche gagnée par Sinner, vainqueur de ses deux premiers matches du "tournoi des maîtres", lui assure par ailleurs la première place du groupe "Ilie Nastase".

Le vainqueur de l'Open d'Australie et de l'US Open en 2024 affrontera samedi en demi-finales le deuxième du groupe "John Newcombe", mené avant leurs derniers matches de poules vendredi par l'Allemand Alexander Zverev devant l'Espagnol Carlos Alcaraz, le Norvégien Casper Ruud et le Russe Andrey Rublev.