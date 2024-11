Masters ATP: Medvedev, "fatigué de se battre", se saborde face à Fritz

Daniil Medvedev, fatigué et à bout de nerfs, a connu l'une de ces implosions mentales qui émaillent sa carrière, avant de s'incliner face à Taylor Fritz, vainqueur 6-4, 6-3 du premier match des Masters ATP 2024 dimanche.

Medvedev, lauréat du "tournoi des maîtres" en 2020 et finaliste de l'édition 2021, a perdu pied à la fin du premier set, concédant la première manche sur un enchaînement de trois double-fautes.

Le N.4 mondial, qui avait été éliminé dès son entrée en lice au Masters 1000 de Paris, a repris ses esprits en début du second set, avant de céder son service pour être mené 4-2 et d'exploser un nouvelle fois sous les sifflets des spectateurs de l'Inalpi Arena.

Alors qu'il avait déjà cassé sa raquette à la fin du premier set, il a alors perdu complétement pied: il a écopé d'un point de pénalité pour avoir balancé sa raquette et cassé un micro captant les sons d'ambiance en bord de cours.

Le Russe Daniil Medvedev durant son match contre l'Américain Taylor Fritz lors de la première journée des Masters ATP le 10 novembre 2024 à Turin AFP

Le finaliste de l'Open d'Australie 2024 a ensuite jeté sa raquette en l'air entre chaque point de service de son adversaire, faisant même mine de vouloir retourner un service de Fritz en prenant sa raquette par le tamis.

"Je ne sais pas pourquoi je fais ça, je n'en attends rien, j'étais en colère et frustré, contre moi-même, pas contre quelqu'un", a-t-il expliqué en conférence de presse.

"Je m'en fous"

"Quand il fait le break à 4-2, c'est dur à avaler, la balle prend un drôle de rebond sur la ligne, je me suis dit: +J'ai perdu le match, je m'en fous+. Il fallait juste finir le match" a poursuivi le Russe.

Pour atteindre le dernier carré, Medvedev n'a plus le droit à l'erreur et doit battre ses deux prochains adversaires, l'Italien Jannik Sinner, N.1 mondial et grand favori, et l'Australien Alex De Minaur.

Le Russe Daniil Medvedev lors de son match des Masters ATP contre l'Américain Taylor Fritz le 10 novembre 2024 à Turin AFP

"Je vais essayer de mieux jouer, si cela ne marche, je serai content d'être éliminé, si cela marche, je serai content d'être encore en lice", a-t-il balancé.

"Je suis fatigué de me battre contre quelque chose qui ne dépend pas de moi, on verra ce qu'il va se passer (...) Si ce ne fonctionne pas, je serai en vacances et je serai content", a asséné le Russe, dont la saison est clairement sur une pente descendante depuis sa défaite en demi-finale de Wimbledon contre Carlos Alcaraz.

De son côté, Fritz qui participe pour la deuxième fois de sa carrière aux Masters, s'est félicité d'avoir dans ces circonstances réussi à rester constant au service.

"Mon service a été la clef, c'est quelqu'un qui retourne très bien, je me suis offert sur mon service des jeux sans trop de pression, ce qui m'a permis de me concentrer sur ses jeux de service", a estimé l'Américain qui avait atteint le dernier carré pour sa première participation en 2022.

L'autre rencontre de ce groupe "Ilie Nastase" opposera dans la soirée Sinner à De Minaur.