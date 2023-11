Masters ATP: Medvedev premier qualifié pour les demies, Alcaraz bat Rublev

Le Russe Daniil Medvedev, N.3 mondial, s'est qualifié pour les demi-finales du Masters ATP en battant l'Allemand Alexander Zverev (7e), 7-6 (9/7), 6-4 mercredi à Turin, alors que l'Espagnol Carlos Alcaraz (2e) s'est remis en course en battant le Russe Andrey Rublev 7-5, 6-2.

Battu l'an passé dès les poules, Medvedev est le premier qualifié pour le dernier carré. Le gagnant du Masters 2020 avait besoin d'une victoire en deux sets. Contrat rempli à l'issue d'un match où il aura toutefois été bousculé.

"C'était un match très difficile mentalement", a analysé Medvedev au bord du court" (...) "J'ai perdu des matches comme ça cette saison. Je suis content d'avoir pu gagner ce soir".

Double vainqueur de l'épreuve (2018, 2021) et tombeur d'Alcaraz lors du premier match, Zverev jouera son avenir dans le tournoi face au Russe Andrey Rublev, battu plus tôt par l'Espagnol et d'ores et déjà éliminé.

Proche d'empocher la première manche, l'Allemand peut nourrir des regrets. Lors du jeu décisif, il a d'abord fait la course en tête 4-1 avant de commettre plusieurs fautes grossières et gâcher deux balles de set. Un seule a suffi à Medvedev 7-6 (9/7), alors que son adversaire s'était pourtant montré plus impressionnant dans ce set.

Solides sur leur mise en jeu lors de la deuxième manche, les deux joueurs sont restés au coude à coude 4-4. Zverev a bien eu une balle de break, mais son revers croisé trop forcé a fini dans le couloir. Agacé, l'Allemand a craqué en fin de match (6-4), accumulant les fautes directes, pour laisser filer le Russe vers la victoire finale.

L'Espagnol Carlos Alcaraz lors de son match contre le Russe Andrey Rublev, lors du Masters ATP, le 15 novembre 2023 à Turin AFP

Alcaraz relancé

Plus tôt, Carlos Alcaraz a remporté la première victoire de sa carrière lors d'un match des Masters ATP, en battant le Russe Andrey Rublev 7-5, 6-2.

Battu lors de la première rencontre par Zverev 6-7 (3/7), 6-3, 6-4, Carlos Alcaraz a bien réagi grâce à une victoire pleine d'autorité contre Rublev (N.5), mais il devra encore s'imposer vendredi pour rejoindre les demi-finales.

En attendant, l'Espagnol de 20 ans a renoué avec le succès à l'occasion de cette première confrontation avec Rublev: éliminé dès le premier tour au Masters 1000 de Paris-Bercy, il n'avait plus gagné depuis le 9 octobre.

"C'était un match et un niveau de jeu totalement différent de ma part, c'est à ce niveau que je dois jouer si je veux me donner une chance dans ce fantastique tournoi", a-t-il déclaré après la rencontre.

Rublev, demi-finaliste des Masters ATP l'an dernier, avait perdu son premier match contre Medvedev et se retrouve éliminé.

Alcaraz, vainqueur de Wimbledon cette année, devra pour sa part battre Medvedev (N.3) vendredi pour décrocher sa qualification pour les demi-finales.

Face à Andrey Rublev, la lutte a été rude dans le premier set, où les deux hommes se sont appuyés sur une très bonne première balle pour conserver leur service.

Rublev a été le premier à craquer et Alcaraz a conclu la première manche (7-5) avant que son adversaire ne sorte du match, se montrant très énervé à la moindre erreur.Libéré après le gain de la première manche, l'ex-N.1 mondial a déroulé dans la deuxième (6-2).