Masters ATP: Ruud surprend Alcaraz en match de poules

Le Norvégien Casper Ruud, 7e mondial, a créé la première sensation des Masters ATP en battant l'Espagnol Carlos Alcaraz (3e) 6-1, 7-5, lundi à Turin.

Ruud, plus à l'aise sur terre battue, a signé sa première victoire face à Alcaraz en cinq confrontations.

L'Espagnol de 21 ans, en panne d'inspiration et rapidement décontenancé par la supériorité de son adversaire, a concédé la première manche en 35 minutes.

Alcaraz, vainqueur cette année à Roland-Garros et Wimbledon, a repris ses esprits dans le second set où il a mené 5-2 et servi pour le gain de la manche, avant de s'écrouler à nouveau et perdre cinq jeux de suite.

Il y a un an, l'Espagnol avait perdu son premier match des Masters ATP, contre l'Allemand Alexander Zverev, ce qui ne l'avait pas empêché d'atteindre le dernier carré.

"J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même du premier au dernier point, c'est un joueur tellement fantastique, je suis content de l'avoir battu enfin", a souligné de son côté Ruud.

Le Norvégien avait pourtant rallié Turin en manque de confiance, après ses éliminations dès son entrée en lice successivement à Bâle, Paris et Metz.

L'Espagnol Carlos Alcaraz vient de perdre contre le Norvégien Casper Ruud en poules au Masters le 11 novembre 2024 à Turin AFP

Les Masters ATP réussissent particulièrement bien à Ruud qui avait atteint la dem-finale en 2021 pour sa première participation, puis la finale l'année suivante.

L'autre rencontre du groupe opposera dans la soirée lundi Zverev, N.2 mondial et récent vainqueur du Masters 1000 de Paris, au Russe Andrey Rublev (8e).