Masters ATP: Sinner dans le dernier carré sans trembler et avec un bilan parfait

Avec trois victoires en autant de matches sans perdre un seul set, le N.1 mondial Jannik Sinner a rallié le dernier carré du Masters ATP sans trembler, jeudi.

"Le premier objectif est atteint, on va voir maintenant ce qu'il va se passer samedi", s'est réjoui l'Italien après sa victoire face Daniil Medvedev (6-3, 6-4) pour la plus grande joie des spectateurs de l'Inalpi Arena de Turin.

Avant même le premier échange avec le Russe dont il est en train de devenir la bête noire --il a maintenant remporté huit de leurs neuf derniers duels-- Sinner était déjà assuré de disputer les demi-finales.

Le déroulement du match de l'après-midi entre Taylor Fritz et Alex De Minaur, avec la première manche remportée par l'Australien avant que l'Américain ne s'impose 5-7, 6-4, 6-3, lui avait offert son billet pour le dernier carré, sans même jouer.

Contre l'imprévisible Medvedev, auteur d'un premier match catastrophique, perdu contre Fritz, avec une mauvaise attitude, avant de se réveiller face à De Minaur, Sinner a réussi un match sérieux, à défaut d'être enthousiasmant.

Profitant des fautes directes de son adversaire (17 dans le premier set pour quatre coups gagnants), il a fait le break dès le septième jeu et n'a plus été inquiété.

Dans la seconde manche, l'Italien a de nouveau pris rapidement le service de son adversaire pour mener 3-1, avantage aussitôt perdu. A 4-4, Sinner a refait la différence, cette fois définitivement.

"Savoir que j'étais qualifié n'a rien changé pour moi, je suis là pour essayer de m'améliorer et de gagner le plus de matches possibles", a insisté le vainqueur cette année de l'Open d'Australie et de l'US Open.

"Mon premier match ici a été compliqué, je n'avais pas joué depuis quatre semaines. Depuis, je suis content de mon niveau de jeu. Je savoure le fait de jouer devant ce public", a-t-il ajouté.

Avec sa victoire en deux sets, Sinner a rendu la pareille à Fritz, en lui offrant à son tour son billet pour les demi-finales pour la deuxième fois en deux participations au Masters ATP.

En demi-finales samedi, le grand roux, finaliste malheureux de l'édition 2023 du Masters ATP, affrontera le 2e du groupe "John Newcombe" dont l'issue sera décidée vendredi. Fritz sera opposé lui au vainqueur de cette poule.

L'Allemand Alexander Zverev est en ballottage favorable avec deux victoires en deux matches, avant d'affronter l'Espagnol Carlos Alcaraz (une victoire, une défaite). Le Norvégien Casper Ruud, opposé au Russe Andrey Rublev (deux défaites), a lui aussi remporté un match.